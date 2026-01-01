Четирима души са арестувани при акцията на полицията на територията на Гурково, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи.

Проверява се съпричастността на арестуваните към водено разследване в столичната полиция.

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Действията по разследването се извършват по образувано досъдебно производство - „Който без надлежно разрешение, което се изисква по закон, произвежда, използва, продава или държи специално техническо средство, предназначено за негласно събиране на информация".