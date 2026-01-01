Рибари от няколко сдружения във Варна излязоха на протест заради липсата на законни лодкостоянки в града и за това, че част от тях трябва да освободят един от терените, които ползват. Областната управа в града разпореди имотът да бъде освободен, тъй като е държавен и се ползва незаконно, без да се плаща наем.

Освен това има и решение на Върховния административен съд, което потвърждава заповедта за отстраняването на рибарите. Освобождаването на имота обаче бе временно отложено, тъй като до него няма достъп.

БТА

Събралите се на Морска гара издигнаха плакати, част от които гласяха „Спрете административното убийство на рибарите“, „Рибарството е традиция, администрацията се подиграва с нея“, „Когато законът е несправедлив, съпротивата е дълг“.

БТА

"Професионалните сдружения на рибарите подписаха манифест, който ще бъде изпратен до всички държавни институции", каза Николай Колев, председател на организацията „Малка чайка“.

БТА

Той допълни, че рибарите от години водят разговори с областните управители и кметовете с молба да им бъде отреден парцел, в който да практикуват спокойно професията си, но досега няма резултат. "Ние нямаме нищо против да плащаме наем, както си плащаме данъците и рибарските билети, така ще плащаме и наем", каза Колев.

БТА

Според него обаче държавата, макар че събира пари от тях, не им дава нищо насреща. Колев допълни, че с настоящия кмет разговори не са водили, тъй като срещи с него се осъществяват „много трудно“. Николай Колев коментира, че рибарите са наясно с аргументите на областната администрация, но не са съгласни да бъдат прогонвани.

БТА

"Във Варна няма място, където законно да застават лодки", допълни Свилен Спиров, любител-рибар. Според него пристанището „Карантината“, което направи Община Варна, не е точно такова, тъй като се затлачва и в него трудно могат да влизат плавателни съдове.

Спиров допълни, че в града има четири лодкостоянки, около които всъщност са оформени рибарски селища, тъй като хората трябва да си съхраняват и поддържат инвентара и плавателните съдове.

БТА

Лодкостоянка не означава кейче с място за лодката, нужно е много повече, а институциите във Варна години наред не полагат каквито и да е усилия да помогнат на рибарите, каза Спиров.

Той допълни, че тези, които се занимават с този поминък, далеч не са богаташи, имат заеми, хранят семейства и не заслужават подобно отношение. „Днес има претенции за нашия парцел, утре ще дойде ред на другите, защото, когато има бряг и вода, има и големи интереси“, каза Спиров.

БТА

Според него настоящият спор засяга около 50 души, но всички останали ги подкрепят, включително и организациите, в които членуват големи риболовни кораби. Спиров заяви, че рибарите няма да отстъпят и ще продължат с протестите, защото е застрашен поминъкът им.

За разрешаването на проблемите на колегите им в Бургас и Бяла, той коментира, че тези градове имат кметове на място.