Полицаи от Пловдив иззеха над 800 грама наркотици, предназначени за разпространение чрез електронни приложения, съобщиха от МВР.

На 5 ноември край бензиностанция на бул. „Цариградско шосе“ в областния град униформени са предприели действия за проверка на 29-годишен пловдивчанин.

Вместо да изпълни полицейското разпореждане обаче, той внезапно побягнал, а при задържането оказал съпротива. При извършения личен обиск у мъжа са открити 7 вакуумирани плика със зелена тревиста маса.

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В условията на неотложност е предприето и претърсване на адреса му, където допълнително са иззети множество други пакети със съмнително съдържание, електронна везна и два гриндера.

След експертна справка е установено, че конфискуваните вещества са около 650 грама марихуана, 120 грама амфетамин и 40 грама метамфетамин. По първоначални данни наркотиците били предназначени за продажба на клиенти, с които пловдивчанинът се свързвал чрез популярна платформа за незабавни съобщения и други електронни приложения.

Работата по документиране на престъпната дейност продължава под наблюдението на прокуратурата.