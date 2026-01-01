Окръжният съд в Сливен постанови най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 37-годишен мъж, обвинен в убийството на 33-годишен свой познат, извършено при условията на опасен рецидив.

Мъжът е с над 25 влезли в сила присъди за различни престъпления.

Мотивите на съда са свързани основно с обремененото съдебно минало на обвиняемия и тежестта на повдигнатото му обвинение. Според магистратите, предвид многократните му осъждания, е налице обосновано предположение, че той може да се укрие или да извърши друго престъпление.

Убийство в Сливен, задържаха заподозрян по горещи следи

Пред журналисти служебният защитник на обвиняемия адвокат Николай Конарев коментира, че разследването е в начален етап и прокуратурата продължава работата си по случая. По думите му има немалко обстоятелства, които предстои да бъдат изяснени.

Самият обвиняем заяви пред медиите, че никога не е убивал никого. Той посочи, че според него няма очевидец на престъплението и определи случилото се като „постановка на сливенски наркомани и на МВР“.

Убийството е извършено на 4 ноември във вилна зона в източната част на Сливен, 33-годишният мъж беше открит с прободна рана, сигналът е подаден от Спешното отделение на областната болница, където пострадалият е транспортиран, но е починал.

По данни, представени на брифинг от говорителя на Окръжната прокуратура в Сливен прокурор Ваня Белева и началника на Районното управление главен инспектор Борис Борисов, двамата мъже са се познавали от години и са поддържали близки приятелски отношения. Като основна версия за извършеното престъпление разследващите посочиха финансов спор.

Според прокуратурата обвиняемият има повече от 25 влезли в сила присъди, престъпната му дейност е започнала, още когато е бил непълнолетен. Последно той е излязъл от затвора на 13 октомври тази година – само 22 дни преди убийството.

Разследването продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Сливен.