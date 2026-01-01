Бомбените заплахи срещу трите самолета, които в четвъртък кацнаха аварийно у нас, са отправени чрез имейли. Вероятната им цел е да всеят смут. Около това мнение се обединиха директорът на Ръководство "Въздушно движение" Иван Дяксов и експерти, пише NOVA .

Имейлите били изратени преди трите машини да навлязат в българското въздушно пространство. Според експерти целта на хората, които стоят зад тези заплахи, е да се провери по какви процедури действат държавите от Европа и да съберат информация.Междувременно на електронната поща на NOVA днес, преди обяд, също пристигна имейл със заплаха за бомба в сградата на медията, както и в сгради из цяла Европа. Авторът на съобщението твърди, че е един от лидерите на групата, отговорна за бомбените заплахи към самолети в цяла Европа.

В Нова Броудкастинг Груп веднага беше задействана стандартната процедура за действие при подобни ситуации, без да се прекъсва телевизионното и радио излъчване на програмите. В момента работата на всички служители е възстановена след извършване на необходимите проверки от страна на компетентните органи.

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Офисите на ирландски медийни групи, включително националната телевизионна и радиокомпания RTE, бяха евакуирани в петък след заплахи за бомба. Една от засегнатите радиостанции – Newstalk, възобнови излъчването в 10:00 GMT, след като на персонала беше съобщено, че може да се върне в сградата в центъра на Дъблин, съобщи в ефир водещата Клер Бърн.

Медийната група Irish Independent съобщи, че офисите ѝ в столицата също са били евакуирани.

Относно заплахите срешу самолети директорът на РВД коментира, че електронните съобщения са изпратени от „незнайни организации“, чиято цел е да всеят смут. „Някои от тях са адресирани до пощите на нашите летища. В цяла Европа има поне 24 такива случая през последната седмица“, добави Дяксов.

„За единия заплашен самолет, кацнал у нас, със сигурност знаем, че напускаше германското въздушно пространство при получаване на заплахата. Другият – излетелият от Копенхаген, също беше извън нашето въздушно пространство, може би над Полша“, посочи Дяксов.

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Колкото до пренасочения към Пловдив самолет, Дяксов обясни чие е било решението. „То се взема от командира на въздухоплавателното средство, съгласувано с неговата компания“, каза шефът на РВД.

Според експерти сигналите може да се класифицират като въздушен тероризъм. „Има две държави в света, които имат интерес от дестабилизация на Европа - Русия и Иран“, каза експертът по национална сигурност полк. Асен Пейчев.

„Те целят хем да изтощават ресурсите, хем да проверяват как реагират натовските държави“, смята експертът по киберсигурност Любомир Тулев.