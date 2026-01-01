Не бих казал, че конкретно България е цел на бомбените заплахи срещу самолети - това заяви пред БНТ генералният директор на Ръководството "Въздушно движение" Иван Дяксов. По-скоро цел са авиокомпаниите, допълни той. При подобни случаи има детайлно разписани процедури, които се спазват:

"За България не бих казал, че е нещо целенасочено. Това са организации, които искат, според мен, това е лично мое мнение, да всеят някакъв смут, но в крайна сметка, ние сме се обучени и действаме съгласно тези процедури. Но основната задача, това, за което ми попитахте, е да осигурим безопасното кацане на самолета на наши летища. Това е нашата задача и естествено ние се изпълняваме", обясни Дяксов.

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Всичко е разписано, допълни Дяксов и уточни, че за ръководителите на полети това е нещо като ежедневие. Естествено, при всеки отделен случай са задействани много ресурси.

"Всички служби на летището, които са ангажирани, организира се щаб, те вземат съответните решения на базата на наличната информация към момента, а ние безопасно довеждаме самолета, който за нас вече е с приоритет да кацне на даденото летище. София, Пловдив или което и да е от нашите летища", посочи той.

Информацията за бомбената заплаха пристига по различни канали - по имейл, по телефон - както на даденото летище, така и в офис на авиокомпания, каза още Дяксов.

"Може да пристигне информацията и от съседни държави, в които се намира самолетът, тъй като имаме договори за взаимодействие, ръководителите на полети от съседните държави ни информират също, за да сме готови да започнем информиране на военновъздушните сили, които са необходими по плана за действие", допълни шеф на РВД.

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На въпрос дали по процедура МиГ-29 ескортира самолетите, той потвърди.

"По принцип да, това е процедура, която се изпълнява, но дали ще излети самият самолет МиГ-29 или който и да е за ескорт, това вече е решение на ВВС, тъй като те разполагат с необходимата информация, която се анализира и на база на тази информация се преценява дали да излети изтребителят или не", каза експертът.