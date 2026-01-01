Един от фалшивите сигнали за бомбени заплахи, които предизвикаха смущения във въздушния трафик над Европа и беше изпратен до летище София в България, е подписан с „Бойците на мъжката държава“ – името на руска екстремистка групировка. Той е дошъл по имейл, с който френската новинарска агенция Франс прес се е запознала днес. В информацията тя не пояснява на какъв език е бил имейлът.

„Ние, бойците на Мъжката държава, ще влезем в историята с действията си днес. Вашият феминистки режим ще ни помни завинаги. Експлозията ще се случи след 60 минути. Днес небето ви ще стане червено“, се казва в съобщението, с което се е запознала Франс прес.

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По-рано днес италианската новинарска агенция АНСА, съобщи, че подобно съобщение от същата организация е било изпратено и до летище Фуимичино в Рим. То е било написано на италиански език и е било получено по имейл. Касаело е два полета, насочили се натам.

В съобщението, пратено до Фиумичино днес, пишело: „Вие сте всички съучастници в един престъпен заговор. Ние искаме да ви унищожим заради това. Вашият феминистки режим ще си спомня за това завинаги. Експлозията ще стане след 60 минути. Днес вашето небе ще бъде червено“, посочват италианските медии АНСА и "Скай Ти Джи 24". Тази новина беше съобщена тогава отново и от Франс прес, като тогава френската агенция поясни, че има руска екстремистка групировка със сходно име, но няма потвърждение, че тя е в основата на това съобщение за бомбени заплахи.

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Движението „Мъжка държава“ ("Мужское государство" на руски език) е радикално крайнодясно движение, което не е нацистко, но използва нацистка символика. То има хиляди членове и подкрепя войната в Украйна, включително чрез пропаганда“, обяснява пред Франс прес Лу Озбърн, основателка на неправителствената организация „Инпакт“, специализирана в наблюдението на секретните дейности на Русия.

„Преди руската инвазия в Украйна, през октомври 2021 г., руското правосъдие обяви движението за екстремистка организация. Днес обаче не е ясно до каква степен то е свързано с властта“, добавя тя.

Бомбени заплахи засегнаха три полета до България днес на авиокомпания "Райънеър" - полет от Мадрид за София, полет от Копенхаген за София и полет от Станстед в Лондон за София на „Райънеър“, който е бил отклонен към Пловдив.