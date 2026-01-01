Захарта не се съдържа само в бисквитите и шоколада, а присъства и в редица храни, които обикновено не свързваме със сладкия вкус. Дори солените ястия често съдържат т.нар. скрити захари, предупреждава диетологът Алия Нелсън, цитирана от „Дейли Мейл“.

По думите ѝ скритата захар се среща в продукти като салатни дресинги, маринати и солени сосове, в които повечето хора не очакват да има захар.

„Тя продължава да влияе върху общия ни прием, дори когато почти не я забелязваме“, обясни Нелсън.

„Редовното добавяне на подсладени сосове и напитки, без да проверяваме състава им, може да увеличи приема на калории и да затрудни отслабването“, добави специалистът.

Последиците от прекомерната консумация на захар обаче не се ограничават само до наднорменото тегло.

„Твърде много свободни захари увеличават риска от кариеси, особено ако сладките храни и напитки се консумират често през деня. Хранителен режим, доминиран от подобни продукти, оставя по-малко място за храни, богати на фибри, протеини, витамини и минерали“, подчерта Нелсън.

Диетологът уточни, че не е необходимо хората напълно да се отказват от захарта или да изхвърлят продуктите от хладилника си.

„Не е нужно да приготвяте всяко ястие от нулата или да изпитвате вина, докато се храните“, заяви тя.

Вместо това препоръчва да се обръща внимание на честотата на консумация на определени храни, напитки и сосове, както и на възможностите за замяната им с подходящи алтернативи.

Овесено мляко в кафето

Подсладените овесени напитки с аромат на ванилия могат да съдържат захар още преди да добавим допълнително подсладител към кафето.

„Ако използвате подсладена овесена напитка с вкус на ванилия, приемате захар още преди да посегнете към захарницата“, обясни Нелсън.

Не всички овесени напитки обаче са подсладени.

„Сравнявайте конкретните продукти и количествата, които използвате, вместо да приемате, че всички растителни напитки са еднакви“, посъветва тя.

Диетологът препоръчва неподсладено овесено мляко без добавени аромати, като е добре да се провери дали е обогатено с калций и витамини.

Салатни дресинги

Балсамовият крем също може да бъде източник на скрита захар.

„Малко количество балсамов крем може да изглежда като незначителна добавка, но гъстият, сладък крем е различен от обикновения оцет. Някои продукти съдържат концентриран гроздов сок и добавена захар“, обясни Нелсън.

„Можете да продължите да се наслаждавате на салатата си, просто сменете дресинга или намалете количеството“, добави тя.

Като по-здравословна алтернатива специалистът препоръчва лимонов сок или винен оцет, комбинирани с билки и зехтин.

Червено цвекло в салатата

Червеното цвекло е богато на антиоксиданти и фибри, но ароматизираните варианти и продуктите с високо съдържание на добавена захар е добре да се избягват.

Нелсън не препоръчва отказ от зеленчука, а промяна в начина на приготвянето му.

Подходящ вариант е обикновено сварено цвекло, овкусено с оцет, люти чушки и билки.

Darik News, архив

Кетчуп с пържени картофи

За мнозина пържените картофи са немислими без кетчуп, но този сос също може да съдържа значително количество захар.

Диетологът препоръчва варианти с 50% по-малко захар и сол в сравнение с традиционните продукти.

„Това е лесна замяна за всеки, който иска да запази същия вид сос. Вариантът с по-малко захар може да бъде по-добър избор, но е важно да обръщате внимание и на количеството сос, което слагате в чинията си“, заяви тя.

Шоколадови млечни напитки

Шоколадовите млечни напитки също могат да съдържат големи количества добавена захар, въпреки че осигуряват полезни хранителни вещества.

„Млечните напитки могат да бъдат източник на протеини и калций, но това не означава, че не съдържат много добавена захар“, обясни Нелсън.

Обикновеното мляко или млякото, смесено с неподсладено какао на прах, са по-здравословни варианти за хората, които искат нещо сладко.

За тези, които не могат да се откажат от шоколадовия млечен шейк, специалистът препоръчва по-малки порции.

„Не е нужно да изпивате цялата бутилка наведнъж“, посъветва Нелсън.