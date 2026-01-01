На 7 ноември (събота) Столичната община организира допълнително транспортно обслужване във връзка със Задушница. Предвидени са временни автобусни линии, промени в разписанията на част от редовните линии и допълнителни превозни средства.



Временна автобусна линия № 44А ще свързва автостанция „Банкя“ с Новия гробищен парк в Банкя. Тя се осигурява благодарение на съвместната работа на направление „Транспорт и градска мобилност“ към Столична община и ОП „Гробищни паркове“. Линията ще се обслужва с електрически автобуси Karsan Jest Electric, които ще спират на всички съществуващи автобусни спирки по маршрута.



Маршрутът е от автостанция „Банкя“ наляво по ул. „Стефан Стамболов“, надясно по ул. „Александър Стамболийски“, надясно по ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, надясно по бул. „Варна“, наляво по ул. „Стефан Стамболов“ и наляво по ул. „Патриот“ до Новия гробищен парк в Банкя, двупосочно.



За линията се разкриват две временни спирки: крайна спирка „Нов гробищен парк Банкя“ пред входа на парка в посока кв. „Клисура“ и начална спирка „Нов гробищен парк“ след обратния завой, срещу крайната спирка.



Разкриват се и следните временни автобусни линии:



• Линия № 18А – от автостанция „Орландовци“ до гробищен парк „Малашевски гробища“ по маршрута на автобусна линия № 18, двупосочно;

• Линия № 79А – от надлез „Надежда“ по ул. „История Славянобългарска“, ул. „Индустриална“, ул. „Константин Стоилов“, бул. „Ген. Данаил Николаев“, бул. „Владимир Вазов“, ул. „Тодорини кукли“, ул. „Река Велека“ и по бул. „Владимир Вазов“ по маршрута, двупосочно;

• Линия № 86А – от АТ „Малашевци“ по ул. „Резбарска“, пл. „Сточна гара“, бул. „Сливница“, с обратен завой на ул. „Опълченска“ и по маршрута, двупосочно;

• Линия № 115А – от автостанция „Изток“ по бул. „Ботевградско шосе“, ул. „Александър Екзарх“, ул. „Тодорини кукли“, метростанция „Хаджи Димитър“, бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Васил Кънчев“ до АП „Малашевци“ (гробищен парк „Малашевски гробища“), двупосочно.

На 7 ноември ще има промени и в обслужването на част от редовните линии:

• Трамвайна линия № 18 ще работи по специално разписание за Задушница.

• Тролейбусна линия № 9 ще работи по специално разписание за Задушница.

• Автобусни линии № 64 и № 83 ще се движат по променени разписания.

• Автобусна линия № 108 ще се обслужва със съчленени автобуси.

• Автобусна линия № 309 ще работи по специално разписание.

• Автобусна линия № 86 на „МТК Груп“ ще работи по променено разписание.

За обслужването на пътниците са осигурени допълнителни резервни трамваи, тролейбуси и автобуси, които при необходимост ще се включват по най-натоварените маршрути.



В районите на гробищните комплекси ще бъде организирано паркирането на автомобили, както следва:



• Централен гробищен парк – по платната на ул. „История Славянобългарска“ и ул. „Заводска“;

• Гробища „Бакърена фабрика“ – по платната под подлеза на ул. „Адам Мицкевич“;

• Малашевски гробища – по платната на ул. „Резбарска“ между ул. „Васил Кънчев“ и бул. „Ген. Владимир Вазов“, както и пред централния вход на ул. „Жак Дюкло“.



СДВР ще организира реда и контрола в районите на гробищните комплекси. Дежурни служители ще насочват автомобилите на гражданите към определените места за паркиране.