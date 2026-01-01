Представянето на Бюджет 2027 в УНСС, вместо в Народното събрание, е проява на неуважение към парламента и към гражданите, които не са подкрепили „Прогресивна България“. Това заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Даниел Митов в предаването „Събуди се“ по NOVA.

По думите му анализът на бюджета тепърва предстои, но вече обявените параметри пораждат сериозни въпроси. Митов сравни представянето му в университета с „априлски пленум през ноември“ – събитие, на което управляващите представят позициите си пред собствен актив, без реален дебат и критични въпроси.

Той подчерта, че наличието на парламентарно мнозинство не освобождава управляващите от необходимостта да отговарят на критиките и да представят аргументите си пред обществото.

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Според Митов в бюджета има завишени очаквания за приходите, подценени разходи, липса на резерви и недостатъчно реални реформи. Той обърна внимание и на критиките на Европейската комисия, както и на бавното намаляване на бюджетния дефицит. Депутатът постави въпроса защо достигането на дефицит от 3% е предвидено едва през 2029 г.

Митов отправи критики и към президента Румен Радев, като заяви, че той не може да се дистанцира от наследството на предишните управления, тъй като голяма част от тях са били ръководени от негови служебни кабинети.

Според депутата бюджетът не предвижда достатъчно мерки за овладяване на инфлацията, а управляващите разчитат на нея за увеличаване на приходите. Той предупреди, че това ще доведе до обедняване на гражданите.

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От ГЕРБ-СДС са предложили и конкретна мярка за подпомагане на бизнеса – компенсации за електроенергията над 92 евро за мегаватчас, които да се изплащат своевременно след получаване на фактурите.

„Ако този бюджет се приеме, с който ние сме несъгласни, ще призовем президента Йотова да наложи вето“, заяви Даниел Митов.

В разговора депутатът коментира и резултатите от президентските избори. По думите му липсата на избран проевропейски десен президент е следствие от отказа на представители на ПП и ДБ да обсъдят обща кандидатура вдясно.