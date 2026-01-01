Националният институт по хидрология и управление на водите в Румъния обяви оранжев и жълт код за интензивни валежи и опасност от наводнения. Влошаването на времето е предизвикано от преминаването на мощен Средиземноморски циклон, който носи значителни количества дъжд и рязко застудяване в цялата страна, съобщи институтът в прессъобщение, изпратено и до редакцията на БТА.

Оранжев код е в сила за Констанца, където нивата на реките могат да се повишат критично и да предизвикат разливи, като създадат реален риск от заливане на имоти, пътна инфраструктура и активиране на свлачища.

Столицата Букурещ, както и редица окръзи в Южна, Източна и Централна Румъния (включително Мехединц, Хунедоара, Караш-Северин, Дъмбовица, Прахова, Бузъу, Вранча, Бакъу, Васлуй, Яш, Ботошани и Сучава) са под жълт код за обилни валежи и силен вятър. В областите Олтения, Мунтения и Добруджа се прогнозират средни количества на валежите между 30 и 50 литра на квадратен метър.

В румънската столица вали без прекъсване цяло дененощие, а живакът в термометрите отчита 8 градуса.

На височина над 1700 метра, особено в Южните Карпати, дъждът преминава в сняг, като се очаква снежната покривка да достигне между 10 и 30 сантиметра. Заради влошената обстановка и виелици, най-високият проход в Румъния – „Трансалпина“, вече е изцяло затворен за движение.

Предупрежденията на метеоролозите остават в сила до сряда вечерта (4 ноември), като властите призовават гражданите към повишено внимание при пътуване и избягване на райони в близост до водни басейни.