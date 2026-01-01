Администрацията на президентът на САЩ Доналд Тръмп подаде иск до Върховния съд на САЩ в рамките на усилията си да изключи хиляди оспорвани бюлетини, пуснати по пощата в щата Калифорния, в навечерието на решаващите междинни избори, предаде Асошиейтед прес.

Молбата за преразглеждане дойде, след като съд на по-долна инстанция отхвърли искането да бъдат изключени от преброяването на гласовете от вота около 20 000 бюлетини на хора, за които федералното правителство подозира, че може да не са американски граждани.

Администрацията на Тръмп твърди, че тези бюлетини не трябва да бъдат преброявани, докато не бъде проверен статутът на гласоподавателите. Властите в щата Калифорния заявиха, че списъкът е крайно ненадежден и вероятно включва много хора, които са американски граждани.

Федералното правителство си постави за цел през тази година установяването на избиратели, които не са граждани на САЩ, въпреки че такива случаи са изключително редки.

Съдия от окръжен съд категорично отхвърли искането на Министерството на правосъдието и предупреди, че това изискване може да лиши граждани от правото им на глас на утрешните междинни избори, които са определящи за това кой ще има контрол над Конгреса на САЩ.

Министерството на правосъдието поиска от Върховния съд "ограничена временна мярка", която да задължи щата Калифорния да "прекрати смесването на бюлетини, за които се подозира, че са незаконни, с законните", докато делото продължава.

Гласуването в Калифорния - щат с преобладаващо мнозинство от хора, които подкрепят Демократическата партия - е в ход от началото на октомври. На всички около 23 милиона регистрирани избиратели в щата се изпращат бюлетини по пощата. Стотици хиляди от тях вече са обработени.

Съдилищата на по-долна инстанция застанаха на страната на щата, като окръжен федерален съдия предупреди, че разделянето на бюлетините би "нанесло сериозни щети" на междинните избори и би подкопало доверието в демократичния процес.

"Ако изпълнителната власт може да отхвърля гласове и да застрашава текущи избори поради недоказани твърдения, тогава нашата демокрация е в опасност", написа американският окръжен съдия Дейвид О. Картър, който е бил номиниран за съдия от президента демократ Бил Клинтън.

Министерството на правосъдието се опита да ускори разглеждането на делото, като без успех поиска от апелативен съд да се намеси на по-ранен етап.

Администрацията на Тръмп отбеляза поредица от победи в няколко обжалвания пред Върховния съд, но съдиите вече отхвърлиха опитите на президента да ограничи гласуването по пощата преди междинните избори.