Докато в голяма част от страната вали дъжд, в планините вече е зимна приказка. В ежедневните си прогнози синоптиците вече съобщават за сняг в планините у нас.

За любителите на планината това е истинска наслада за очите, но и напомняне, че условията за туризъм вече се променят и изискват добра подготовка.

Сериозно влошаване на времето: Червен и оранжев код за значителни валежи и силен вятър във вторник (КАРТА)

От Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст съобщиха, че условията за туризъм в планините са лоши.

В планините е мъгливо и облачно. На места вали дъжд и сняг. Времето се очаква да е лошо и в следващите дни. Във високите части на планините има 3-4 см снежна покривка.

Снимки и видеокадри, споделени във Facebook, показват заснежените склонове, побелелите дървета и красивите зимни пейзажи. На кадри от Белмекен и хижа „Безбог“ се вижда как снегът постепенно покрива планината и преобразява есенната картина.

Контрастът между дъждовното време в ниските части и първите зимни гледки вече е осезаем.

Кадрите от заснежените планински райони бързо привличат вниманието в социалните мрежи и носят усещане за идващата зима.