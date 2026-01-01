Всяка шеста двойка в света се сблъсква с безплодие в някакъв момент от живота си. Това показват данните на Световната здравна организация. Възрастта, хормоналните нарушения, ендометриозата, начинът на живот и мъжкият фактор могат да повлияят върху репродуктивните възможности. Какво може да направи съвременната медицина за ранната диагностика, лечението и съхраняването на фертилитета - по темата говори специалистът по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина проф. Петя Андреева в ефира на "Социална мрежа".

Тя каза, че у нас не е водена подобна статистика и трудно може да се прецени как стои въпросът. Също така допълни, че хората нямат и достатъчно достъп до информация.

Тя посочи, че при младите двойки, които правят опити за бебе и не се получава, не е нужно веднага да се тревожат. Лекарят каза, че възрастта също има значение. Ако жената е до 35 години е редно да се обърнат към специалист една година, след като опитите са неуспешни. Ако обаче жената е над 40 години е добре да се обърнат към специалист. След такава възраст шансът за забременяване намалява, допълни тя.

Професорът посочи, че лекар трябва да прецени дали има нужда от инвитро процедура. Това не е единственият вариант, тъй като може да се предприемат други мерки и лечение - например лечение на ендометриоза, поликистозни яйчници и други.

Проф. Андреева каза, че вредните навици са тютюнопушене, употреба на алкохол, стероиди и други. Тя беше категорична, че от безплодие може да страдат и мъжете, и жените.

Лекарят разказа за методите на инвитро оплождането.

Целия разговор гледайте във видеото.