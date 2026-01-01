Като цяло, вотът на новогласувалите на втория тур се е разделил равно между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат данни на социологическата агенция "Мяра" за електоралните и демографски профили след втория тур на изборите за президент и вицепрезидент.

Приливът на негласували на първия тур на президентските избори съставлява малко над 13% от вота за Илияна Йотова.

Около 100 хиляди гласа от вота за Илияна Йотова са от гласували на първия тур за лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Според "Мяра" по-сериозният прилив на гласове за Йотова идва от активирали се привърженици на "Прогресивна България" (ПБ), които не са участвали на първия тур. От агенцията посочват, че в първия тур участваха около половин милион гласували на предните избори за ПБ, сега са участвали над 600 хиляди. Почти всички от тези новодошли около 150 хиляди са отишли при Йотова, отбелязват от агенцията.

Близо две трети от вота за Йотова пък идва от повтарящи вота си от първия тур. Според "Мяра" "се крият доста, които всъщност не са гласували на първи тур, но са привърженици на Йотова". По правило в такива изследвания негласуването за своя кандидат на първи тур често се скрива, поясняват от агенцията и добавят, че останалата част от вота на Йотова идва от най-различни посоки.

При другия кандидат за президент, достигнал до балотаж – Андрей Гюров, се наблюдава по-сериозен континуитет. Близо три четвърти от неговите гласоподаватели сега твърдят, че и на първия тур са гласували също за него, отбелязват от "Мяра" и коментират, че тук също има известно надвишаване. Като цяло, вотът на новогласувалите на този тур се е разделил равно между Йотова и Гюров, но при по-малкия дял на Гюров, делът на новогласували всъщност изиграва по-висока роля в неговия общ масив в сравнение с Йотова – 17% от вота за Гюров е от гласуващи едва на втория тур, посочват от агенцията.

Относно разбивката на вота на Гюров по останалите партии от "Мяра" информират, че близо 19% от него, или около 150 000 гласа, са дошли от ГЕРБ. Десет на сто, или над 70 хиляди гласа, са дошли от хора, които на последните избори са гласували за ПБ, посочват от агенцията и коментират, че това е била протестна съставка във вота за Радев от април, която сега се е „върнала“ при Гюров. Над 5% от вота за него идва от ДПС, т.е. може би близо 50 хиляди гласа. Като цяло делът на "Продължаваме промяната - Демократична България" вота в микса на Гюров е по-нисък от наличието на ПБ вот в микса на Йотова. Това потвърждава, че Гюров в по-голяма степен е „отворил ветрилото“ на подкрепа, посочват от "Мяра".

Според проучването на агенцията на първия тур са гласували около 120 000 привърженици на ГЕРБ. Сега те са над 11% от общи вот от 1,9 млн., т.е. около 200 000 гласа, което показва, че гласували близо два пъти повече привърженици на ГЕРБ. Те са дали своя вот в съотношение три четвърти за Гюров (както беше отбелязано по-горе – около 150 хиляди гласа). На миналия тур са гласували около 50 хиляди привърженици на ДПС, е този път са двойно повече. Ако преди седмица повечето привърженици на ДПС гласуваха за Йотова, сега повечето са гласували за Гюров, според даннитена "Мяра".

Вотът на „Възраждане“ (в сериозна степен припокрит с вота на Костадинов от първия тур) съставлява около 130 хиляди гласа, т.е. близо две трети от вота за този сегмент на първия тур. Както беше отбелязано, поне 100 хиляди от тях са гласували за Йотова. Гласували са и немалка част от електоратите на МЕЧ и „Величие“, респективно на Радостин Василев и Ивелин Михайлов, отбелязват от агенцията. Вторите, по техни данни, са гласували преимуществено за Йотова, но оказва се, че и привържениците на Радостин Василев по-скоро са предпочели Йотова – въпреки призива на лидера си, посочват от "Мяра" и отбелязват също електоралният принос на БСП.

За демографската структура на балотажа проучването показва „по-женски“ вот за Йотова. Гюров води приблизително две към едно в София, както и сред най-младите.

Сред висшистите този път дяловете са почти изравнени. 49,4% от тях са гласували за Гюров, но 46,8% са за Йотова.

Турският етнос у нас като цяло е гласувал в равни пропорции за двамата. Както вече беше споменато, при самите привърженици на ДПС по-високи този път са дяловете за Гюров, според проучването на "Мяра".

Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев печели изборите с 57,566% от гласовете, а тази на Андрей Гюров и Георги Кандев получава 39,483%. Това показват данните на Централната избирателна комисия (ЦИК) при обработени 100% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК). Данните са към 9:15 ч.