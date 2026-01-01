3 ноември ще бъде изцяло неучебен ден за всички училища на територията на община Варна, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Решението е взето заради очакваното усложняване на метеорологичната обстановка и риска не всички ученици, родители и учители да бъдат своевременно уведомени за промяната в организацията на учебния процес.

Сериозно влошаване на времето: Червен и оранжев код за значителни валежи и силен вятър във вторник

По данни на Института по метеорология между 8:00 и 14:00 ч. днес във Варна са паднали около 76,5 литра дъжд на квадратен метър. Прогнозите са утре ситуацията да бъде същата.

По разпореждане на кмета Благомир Коцев до утре на обяд трябва да бъдат предприети всички необходими мерки за подготовка на града за очакваните валежи.

Три екипа ще дежурят през тази нощ, а за утрешния ден са осигурени осем екипа, включително с изнесени дежурства.