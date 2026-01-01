Франция разпореди изтеглянето на 15 вида презервативи от европейския пазар заради производствени дефекти, които могат да доведат до спукване или скъсване по време на употреба. Властите предупредиха, че недостатъците могат да компрометират защитата срещу полово предавани инфекции и нежелана бременност, съобщи „Евронюз“.

Засегнатите продукти са ултратънки презервативи, произведени от малайзийската компания Richter Rubber Technology. Според френското Министерство на икономиката става въпрос за приблизително 7 милиона презерватива, разпространени на територията на Европейския съюз, като само част от тях са продадени във Франция.

„Някои потребители са съобщили за скъсване на презервативи и нежелани бременности, свързани с проверените партиди“, се посочва в министерска заповед от 22 октомври, публикувана във френския Държавен вестник на 30 октомври.

Лабораторните изследвания са установили производствени дефекти, свързани с колебания в дебелината и качеството на латексовия слой. Проверените презервативи не са издържали изпитванията за налягане, обем при спукване и липса на перфорации.

Френските власти са констатирали и недостатъчен контрол върху производствения процес на компанията.

В резултат правителството забрани за една година продажбата и вноса на всички ултратънки презервативи, произведени по дефектния технологичен процес. Ограничението може да бъде удължено при необходимост.

Решението е взето след разследване, започнало заради предишни случаи на изтегляне на презервативи от пазара. В края на май и началото на август бяха изтеглени около 260 000 броя.

След първоначалните изтегляния осем потребители са съобщили за скъсване на презервативи по време на употреба.

Проблемът обаче не се ограничава до Франция. Засегнатите изделия са разпространявани под различни търговски марки в няколко държави от Европейския съюз.

Френските власти публикуваха списък на засегнатите продукти и производствени партиди и разпоредиха тяхното изтегляне от търговските обекти. Мярката обхваща и връщането на вече закупените от потребителите презервативи.

На хората, които са използвали засегнатите продукти, се препоръчва да се подложат на изследвания за полово предавани инфекции в медицинска лаборатория. При закъснение на менструацията властите съветват да бъде направен и тест за бременност.

Потребителите, които имат притеснения за здравето си, могат да се консултират със своя лекар или да посетят безплатен център за изследване на сексуалното здраве.

Френската Генерална дирекция за конкуренция, потребителски въпроси и борба с измамите (DGCCRF) призова гражданите да съобщават за нежелани инциденти, включително скъсване или пробиване на презервативи по време на употреба, чрез правителствената платформа за докладване на здравни инциденти.

Контролният орган ще продължи да следи ефективността на изтеглянето на дефектните продукти от пазара и от потребителите.