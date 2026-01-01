Министър-председателят Румен Радев проведе среща със заместник помощник държавния секретар на САЩ по въпросите на европейската сигурност и политическите въпроси Дейвид Бейкър, който е на посещение в България по повод приемането на първите бойни машини „Страйкър“ в Сухопътните войски.

В срещата участваха министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова.

В рамките на разговора бяха обсъдени аспекти на стратегическото сътрудничество между България и САЩ в икономиката и инвестициите, високите технологии и енергетиката.

Откроено беше стратегическото значение на Средния коридор за транспортната, енергийна и дигитална свързаност на Европа. Тема на срещата бе и партньорството в сферата на отбраната и средата за сигурност в Черно море.