Илияна Йотова има по-силна подкрепа сред по-възрастните избиратели и в населените места извън София, докато Андрей Гюров печели убедително сред младите и в столицата. На балотажа Йотова успява да привлече над 70% от избирателите на Костадин Костадинов и Ивелин Михайлов от първия тур, а Гюров получава подкрепата на мнозинството от гласувалите за ГЕРБ-СДС и ДПС на парламентарните избори през април. Това показват данните от екзитпола на социологическа агенция „Тренд“, представени след втория тур на президентските избори.

Изследването е финансирано от „Нова броудкастинг груп“ и „Евронюз“ и очертава съществени социално-демографски и политически различия между двата електората.

Възрастта и населеното място разделят избирателите

Поколенческото разделение между двамата кандидати се запазва и на балотажа. Андрей Гюров има предимство сред младите, докато подкрепата за Илияна Йотова нараства с възрастта.

18–29 години: Андрей Гюров – 53,4%, Илияна Йотова – 38,9%.

30–39 години: Андрей Гюров – 49,8%, Илияна Йотова – 43,4%.

60–69 години: Илияна Йотова – 60,8%.

Над 70 години: Илияна Йотова – 61,9%.

По структурата на двата електората 35,4% от гласувалите за Йотова са на възраст над 60 години, докато при Гюров този дял е 25,8%. Обратно, младите до 40 години съставляват 34,6% от неговите избиратели срещу 22,5% при Йотова.

Разделението между София и останалата част от страната също е отчетливо:

София: Андрей Гюров – 59,3%, Илияна Йотова – 37,4%.

Областни центрове: Илияна Йотова – 54,6%, Андрей Гюров – 40,5%.

Малки градове: Илияна Йотова – 61,8%, Андрей Гюров – 33,5%.

Села: Илияна Йотова – 55,1%, Андрей Гюров – 36,1%.

Близо половината от избирателите на Йотова живеят в областните центрове – 46,5%, а 39,8% са от малките градове и селата. При Гюров 27,4% от електората е концентриран в София, докато при Йотова този дял е 13,7%.

Йотова обръща резултата сред висшистите

Образованието също остава разделителна линия, макар и по-слабо изразена от възрастта и местоживеенето.

Сред избирателите с висше образование Илияна Йотова получава 50,2% срещу 46% за Андрей Гюров. При хората със средно образование преднината ѝ е още по-голяма – 56% срещу 37,2%.

Това е съществена промяна спрямо първия тур. Тогава Гюров е имал предимство сред висшистите с 39% срещу 31,7% за Йотова.

Въпреки обръщането на резултата, високообразованите продължават да заемат по-голям относителен дял в електората на Гюров. 58,1% от неговите избиратели са с висше или полувисше образование, докато при Йотова този дял е 50,6%.

Йотова привлича избирателите на Костадинов и Михайлов, Гюров – тези на ГЕРБ и ДПС

Данните от екзитпола показват различни политически конфигурации зад двамата кандидати.

Илияна Йотова успява да привлече над 70% от избирателите на Костадин Костадинов и Ивелин Михайлов от първия тур. Важно уточнение е, че на балотажа са участвали малко повече от половината от гласувалите за Костадинов на предходната седмица.

При избирателите на Радостин Василев картината е различна:

Андрей Гюров: 45,6%.

Илияна Йотова: 38,9%.

Гюров получава значителна подкрепа и от избирателите на ГЕРБ-СДС и ДПС на парламентарните избори през април:

76,9% от гласувалите за ГЕРБ-СДС подкрепят Гюров на балотажа.

Малко над две трети от избирателите на ДПС също гласуват за него.

По структурата на електората на Гюров 19,8% са подкрепили ГЕРБ-СДС през април, а 6,4% – ДПС.

При Йотова подкрепата е по-силно концентрирана около „Прогресивна България“:

57% от гласувалите за Йотова са подкрепили „Прогресивна България“ през април.

8,8% са гласували за „Възраждане“.

7,3% са подкрепили БСП – Обединена левица.

Така екзитполът очертава по-силна концентрация около „Прогресивна България“ при Йотова и по-разнородна партийна подкрепа при Гюров.

Решенията за балотажа са били формирани предимно предварително

Повече от половината избиратели са решили кого да подкрепят още преди началото на кампанията за втория тур.

52,3% са имали предварително формирано решение.

18,6% са решили в хода на кампанията.

18% са направили избора си между двата тура.

8,4% са решили в самия изборен ден.

Сред гласувалите за Йотова 54,6% са имали решение преди кампанията, а при Гюров този дял е 52,8%.

Между двата тура са взели решение 18,8% от избирателите на Йотова и 15,9% от тези на Гюров.

Преднината на Гюров в София намалява

Сравнението между двата тура показва, че макар основните социално-демографски разделения да се запазват, профилите на двата електората се променят.

Най-отчетливата промяна е сред високообразованите избиратели, където Йотова обръща резултата в своя полза.

Промяна има и в столицата. Гюров запазва убедителното си предимство в София, но разликата между двамата кандидати намалява от 29,3 процентни пункта на първия тур до 21,9 пункта на балотажа.

Делът на софиянците сред избирателите на Гюров също спада – от 31,8% на 27,4%. Това показва, че на втория тур подкрепата за него е по-слабо концентрирана в столицата.

Данните на „Тренд“ очертават две различни електорални опори: Йотова разчита на по-възрастни избиратели, населени места извън София и подкрепа от различни политически групи, докато Гюров запазва силни позиции сред младите, столичани и част от избирателите на ГЕРБ и ДПС.