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Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят балотажа на президентските избори в повечето области на страната. Андрей Гюров и Георги Кандев обаче получават по-висока подкрепа в област Кърджали и два микроизбирателни райони на София - 23-и и 24-и МИР. В Кърджали кандидатската двойка събира 58,467% от гласовете, срещу 38,710% за Йотова и Вълчев. 

Обрат има и в Пловдив-град. На първия тур най-голяма подкрепа получават Андрей Гюров и Георги Кандев с 37,909% от гласовете, докато Илияна Йотова и Кирил Вълчев събират 30,782%. На балотажа обаче резултатът се обръща и победата е за Йотова и Вълчев.

Гюров печели 23-и и 24-и МИР в София, Йотова – 25-и

Ето как гласуваха българите по области:

enlightenedБлагоевград

Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 61,301%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 36,065%

enlightenedБургас

Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 62,753%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 34,017%

enlightenedВарна

Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 60,677%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 36,027%

enlightenedВелико Търново

Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 69,354%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 27,679%

enlightenedВидин

Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 65,242%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 31,642%

enlightenedВраца

Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 72,412%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 24,621%

enlightenedГаброво

Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 63,568% 

Андрей Гюров и Георги Кандев – 33,019%

enlightenedЯмбол

Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 71,107%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 26,004%

enlightenedШумен

Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 57,507%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 39,493%

enlightenedКърджали

Андрей Гюров и Георги Кандев - 58.467% 

Илияна Йотова и Кирил Вълчев– 38.710%

enlightenedДобрич  

Илияна Йотова и Кирил Вълчев– 71.820%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 25.319%

enlightenedКюстендил

Илияна Йотова и Кирил Вълчев– 63.958%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 32.476%

enlightenedЛовеч

Илияна Йотова и Кирил Вълчев– 65.075%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 32.038%

enlightenedТърговище

Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 59,523%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 37,144%

enlightenedСтара Загора

Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 67,010%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 30,042%

enlightenedСофия-област

Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 65,175%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 31,318%

enlightenedСофия-град 25 МИР

Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 50,195%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 46,509%

enlightenedСофия-град – 24 МИР

Андрей Гюров и Георги Кандев – 56,195%

Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 41,034%

enlightenedСофия-град – 23 МИР
Андрей Гюров и Георги Кандев – 59,882%

Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 37,593%

enlightenedМонтана

Илияна Йотова и Кирил Вълчев– 72.856%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 23.997%

enlightenedПазарджик

Илияна Йотова и Кирил Вълчев– 67.299%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 29.844%

enlightenedПерник

Илияна Йотова и Кирил Вълчев– 65.541%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 30.745%

enlightenedПлевен

Илияна Йотова и Кирил Вълчев– 68.441%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 28.730%

enlightenedПловдив-град

Илияна Йотова и Кирил Вълчев– 52.051%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 44.965%

enlightenedПловдив-област

Илияна Йотова и Кирил Вълчев– 66.397%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 30.732%

enlightenedРазград

Илияна Йотова и Кирил Вълчев– 60.246%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 36.158%

enlightenedРусе

Илияна Йотова и Кирил Вълчев– 65.709%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 31.106%

enlightenedСмолян

Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 68,755%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 27,938%

enlightenedСливен

Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 68,973%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 27,977%

enlightenedСилистра

Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 67,463%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 29,357%

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