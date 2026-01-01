Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят балотажа на президентските избори в повечето области на страната. Андрей Гюров и Георги Кандев обаче получават по-висока подкрепа в област Кърджали и два микроизбирателни райони на София - 23-и и 24-и МИР. В Кърджали кандидатската двойка събира 58,467% от гласовете, срещу 38,710% за Йотова и Вълчев.
Обрат има и в Пловдив-град. На първия тур най-голяма подкрепа получават Андрей Гюров и Георги Кандев с 37,909% от гласовете, докато Илияна Йотова и Кирил Вълчев събират 30,782%. На балотажа обаче резултатът се обръща и победата е за Йотова и Вълчев.
Гюров печели 23-и и 24-и МИР в София, Йотова – 25-и
Ето как гласуваха българите по области:
Благоевград
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 61,301%
Андрей Гюров и Георги Кандев – 36,065%
Бургас
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 62,753%
Андрей Гюров и Георги Кандев – 34,017%
Варна
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 60,677%
Андрей Гюров и Георги Кандев – 36,027%
Велико Търново
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 69,354%
Андрей Гюров и Георги Кандев – 27,679%
Видин
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 65,242%
Андрей Гюров и Георги Кандев – 31,642%
Враца
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 72,412%
Андрей Гюров и Георги Кандев – 24,621%
Габрово
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 63,568%
Андрей Гюров и Георги Кандев – 33,019%
Ямбол
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 71,107%
Андрей Гюров и Георги Кандев – 26,004%
Шумен
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 57,507%
Андрей Гюров и Георги Кандев – 39,493%
Кърджали
Андрей Гюров и Георги Кандев - 58.467%
Илияна Йотова и Кирил Вълчев– 38.710%
Добрич
Илияна Йотова и Кирил Вълчев– 71.820%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 25.319%
Кюстендил
Илияна Йотова и Кирил Вълчев– 63.958%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 32.476%
Ловеч
Илияна Йотова и Кирил Вълчев– 65.075%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 32.038%
Търговище
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 59,523%
Андрей Гюров и Георги Кандев – 37,144%
Стара Загора
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 67,010%
Андрей Гюров и Георги Кандев – 30,042%
София-област
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 65,175%
Андрей Гюров и Георги Кандев – 31,318%
София-град 25 МИР
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 50,195%
Андрей Гюров и Георги Кандев – 46,509%
София-град – 24 МИР
Андрей Гюров и Георги Кандев – 56,195%
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 41,034%
София-град – 23 МИР
Андрей Гюров и Георги Кандев – 59,882%
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 37,593%
Монтана
Илияна Йотова и Кирил Вълчев– 72.856%
Андрей Гюров и Георги Кандев – 23.997%
Пазарджик
Илияна Йотова и Кирил Вълчев– 67.299%
Андрей Гюров и Георги Кандев – 29.844%
Перник
Илияна Йотова и Кирил Вълчев– 65.541%
Андрей Гюров и Георги Кандев – 30.745%
Плевен
Илияна Йотова и Кирил Вълчев– 68.441%
Андрей Гюров и Георги Кандев – 28.730%
Пловдив-град
Илияна Йотова и Кирил Вълчев– 52.051%
Андрей Гюров и Георги Кандев – 44.965%
Пловдив-област
Илияна Йотова и Кирил Вълчев– 66.397%
Андрей Гюров и Георги Кандев – 30.732%
Разград
Илияна Йотова и Кирил Вълчев– 60.246%
Андрей Гюров и Георги Кандев – 36.158%
Русе
Илияна Йотова и Кирил Вълчев– 65.709%
Андрей Гюров и Георги Кандев – 31.106%
Смолян
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 68,755%
Андрей Гюров и Георги Кандев – 27,938%
Сливен
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 68,973%
Андрей Гюров и Георги Кандев – 27,977%
Силистра
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 67,463%
Андрей Гюров и Георги Кандев – 29,357%