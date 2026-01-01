Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят балотажа на президентските избори в повечето области на страната. Андрей Гюров и Георги Кандев обаче получават по-висока подкрепа в област Кърджали и два микроизбирателни райони на София - 23-и и 24-и МИР. В Кърджали кандидатската двойка събира 58,467% от гласовете, срещу 38,710% за Йотова и Вълчев.

Обрат има и в Пловдив-град. На първия тур най-голяма подкрепа получават Андрей Гюров и Георги Кандев с 37,909% от гласовете, докато Илияна Йотова и Кирил Вълчев събират 30,782%. На балотажа обаче резултатът се обръща и победата е за Йотова и Вълчев.

Гюров печели 23-и и 24-и МИР в София, Йотова – 25-и

Ето как гласуваха българите по области:

Благоевград

Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 61,301%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 36,065%

Бургас

Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 62,753%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 34,017%

Варна

Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 60,677%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 36,027%

Велико Търново

Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 69,354%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 27,679%

Видин

Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 65,242%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 31,642%

Враца

Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 72,412%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 24,621%

Габрово

Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 63,568%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 33,019%

Ямбол

Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 71,107%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 26,004%

Шумен

Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 57,507%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 39,493%

Кърджали

Андрей Гюров и Георги Кандев - 58.467%

Илияна Йотова и Кирил Вълчев– 38.710%

Добрич

Илияна Йотова и Кирил Вълчев– 71.820%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 25.319%

Кюстендил

Илияна Йотова и Кирил Вълчев– 63.958%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 32.476%

Ловеч

Илияна Йотова и Кирил Вълчев– 65.075%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 32.038%

Търговище

Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 59,523%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 37,144%

Стара Загора

Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 67,010%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 30,042%

София-област

Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 65,175%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 31,318%

София-град 25 МИР

Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 50,195%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 46,509%

София-град – 24 МИР

Андрей Гюров и Георги Кандев – 56,195%

Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 41,034%

София-град – 23 МИР

Андрей Гюров и Георги Кандев – 59,882%

Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 37,593%

Монтана

Илияна Йотова и Кирил Вълчев– 72.856%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 23.997%

Пазарджик

Илияна Йотова и Кирил Вълчев– 67.299%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 29.844%

Перник

Илияна Йотова и Кирил Вълчев– 65.541%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 30.745%

Плевен

Илияна Йотова и Кирил Вълчев– 68.441%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 28.730%

Пловдив-град

Илияна Йотова и Кирил Вълчев– 52.051%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 44.965%

Пловдив-област

Илияна Йотова и Кирил Вълчев– 66.397%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 30.732%

Разград

Илияна Йотова и Кирил Вълчев– 60.246%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 36.158%

Русе

Илияна Йотова и Кирил Вълчев– 65.709%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 31.106%

Смолян

Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 68,755%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 27,938%

Сливен

Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 68,973%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 27,977%

Силистра

Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 67,463%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 29,357%