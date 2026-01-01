Кандидатпрезидентските двойки Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев си поделят победите в трите столични избирателни района. Йотова и Вълчев получават най-голяма подкрепа в 25-и район, докато Гюров и Кандев печелят в 23-и и 24-и район. Това показват данните на Централната избирателна комисия при 100% обработени протоколи на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии към 7:30 ч. на 2 ноември 2026 г.

Резултати по избирателни райони

25-и избирателен район – София

Победител: Илияна Йотова – Кирил Вълчев

Илияна Йотова – Кирил Вълчев: 58 957 гласа (50,19%)

Андрей Гюров – Георги Кандев: 54 627 гласа (46,5%)

Не подкрепям никого: 3 871 гласа (3,29%)

24-ти избирателен район – София

Победител: Андрей Гюров – Георги Кандев

Андрей Гюров – Георги Кандев: 70 600 гласа (56,19%)

Илияна Йотова – Кирил Вълчев: 51 553 гласа (41,034%)

Не подкрепям никого: 3 481 гласа (2,77%)

23-ти избирателен район – София

Победител: Андрей Гюров – Георги Кандев

Андрей Гюров – Георги Кандев: 116 710 гласа (59,88%)

Илияна Йотова – Кирил Вълчев: 73 269 гласа (37,59%)

Не подкрепям никого: 4 920 гласа (2,52%)