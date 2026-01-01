Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) сключи в съкратен срок новите индивидуални договори с изпълнители на медицинска и дентална помощ в цялата страна във връзка с прилагането на Националните рамкови договори за медицинските и за денталните дейности за периода 2026–2028 г.

Постигнатият резултат е следствие от интензивната работа на екипите на Централното управление на НЗОК и РЗОК, които в кратки срокове организираха, координираха и реализираха процеса по договаряне с изпълнителите на медицинска и дентална помощ в цялата страна.

Договорите обхващат всички основни направления на здравната система – първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП), специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП), медико-диагностични дейности (МДД), болнична медицинска помощ (БМП) и дентална помощ.

Към 26 октомври 2026 г. общо 3281 са сключените договори в първичната извънболнична медицинска помощ (ПИМП). В болничната медицинска помощ броят на сключените договори е 376, а в денталната помощ – 5653. В Специализираната извънболнична помощ (СИМП) и Медико-диагностичните дейности (МДД) са сключени общо 3788 договора.

Основният резултат от успешно приключилия договорен процес е осигуряването на стабилно финансиране и ясни условия за работа на изпълнителите на медицинска и дентална помощ, както и гарантиране на непрекъснатостта в достъпа на здравноосигурените граждани до медицински и дентални услуги.

Националният рамков договор за медицинските дейности за периода 2026–2028 г. и Националният рамков договор за денталните дейности за същия период са сключени през септември 2026 г. и са обнародвани в „Държавен вестник“ на 25 септември. Договорният процес между Районните здравноосигурителни каси (РЗОК) и лечебните заведения за медицинска и дентална помощ започна след обнародването на двата договора. Той беше осъществен при съкратени срокове и значителен обем от дейности, изискващи прецизност, добра организация и ефективно взаимодействие между всички звена на институцията.

Ръководството на НЗОК изказва в тази връзка своята благодарност към всички служители, допринесли за постигането на този резултат.