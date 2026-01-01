В деня, в който България избира своя държавен глава, едно малко село в Старозагорско също привлече вниманието с необичайното си име - Държава. Местните жители посрещат с прясна баница и мекици, но и с надежда, че някой ден президентът ще посети населеното място.

В началото на изборния ден от общо 54 души с право на глас седем вече бяха упражнили своя вот, предаде NOVA.

Въпреки празничното посрещане жителите имат и конкретни очаквания към бъдещия държавен глава. Една от основните им надежди е пътят до селото да бъде ремонтиран. Достъпът до Държава обаче е затруднен заради лошото състояние на пътната отсечка.

Местните имат и още една мечта - президент за първи път да посети селото. Никога досега в историята на село Държава държавен глава не е стъпвал там, но хората се надяват това да се промени.

„В селото ни се интересуваме кой ще бъде държавен глава. Ще се радваме, ако следващият президент дойде на посещение”, сподели жител на населеното място.

Изборният ден в селото протича спокойно. Посланието на жителите към следващия президент е ясно – да не забравя и малките населени места.