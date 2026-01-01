Проблем с машината за гласуване съпроводи вота на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов на балотажа за президент.

„Аз съм десен лидер на най-голямата дясна партия. Има моменти, когато, дори да е трудно и дори да имаш много забележки, трябва да гледаш напред. Особено във външнополитически план", заяви той.

Вижте избирателната активност на балотажа към 17:00 часа

В Деня на народните будители българите отново застават пред урните, за да изберат президент и вицепрезидент на страната. Как гласуват българските граждани на балотажа? Следим развитието на избирателната активност на президентските избори на 1 ноември по данни на ЦИК и екзитполовете на социологическите агенции "Тренд" и "Мяра".

Избирателната активност към 17:00 часа на втория тур на президентските избори достига 21,5%, сочат данните от екзитпола на социологическа агенция „Мяра“. За сравнение, към същия час на първия тур избирателната активност е достигнала 18,3 на сто.