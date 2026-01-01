Изборният ден в България приключи. Избирателните секции затвориха врати в 20:00 часа, с което завърши гласуването на втория тур на президентските избори. Предстои преброяването на бюлетините и обявяването на окончателните резултати, които ще определят кой ще бъде следващият държавен глава.

София

Приключи изборният процес във всички избирателни секции на територията, обслужвана от ОДМВР-София. Не са регистрирани сериозни инциденти и нарушения на обществения ред.

За времето от 26 октомври до 1 ноември вкл. от служителите на сектор „Български документи за самоличност“ са издадени 24 удостоверения на граждани без валидни документи за самоличност, желаещи да упражнят правото си на глас.

Създадена е необходимата организация за охрана при транспортирането на изборните материали.

Пазарджик

Изборният ден в Пазарджишка област приключи. Не са регистрирани сериозни нарушения на обществения ред и на изборното законодателство.

Създадена е необходимата организация за полицейска охрана и съпровождане при транспортирането на изборните материали от секционните избирателни комисии до общините в целия регион, а от там до сградата на РИК-Пазарджик. След обработката на изборните книжа и документи под полицейска охрана те ще бъдат транспортирани до Централната избирателна комисия в столицата.

От началото на седмицата до края на днешния ден служителите от звената „Български документи за самоличност“ са издали общо 37 удостоверения за гласуване.

Припомняме на гражданите, че с оглед извършване на транспортирането на изборните материали от цялата област до РИК тази вечер се ограничава движението на МПС в гр. Пазарджик по бул. „България“ (в участъка от кръстовището с ул. „Цар Шишман“ до кръстовището с ул. „Княз Александър Батенберг“) и по ул. „Екзарх Йосиф“ от кръстовището с бул. „България“ до кръстовището с ул. „Тодор Христович“.

Сливен

Към 20,00 часа избирателните секции в региона са приключили работа. Охраната от служители на ОДМВР-Сливен продължава до предаването на изборните материали в РИК и тяхното транспортиране до ЦИК.

В изборния ден не са допуснати нарушения на обществения ред.

От 26 октомври до 1 ноември сектор „Български документи за самоличност” към ОДМВР-Сливен са издали 19 удостоверения за гласуване.

Разград

Изборният процес във всички 217 секции на територията на област Разград приключи. Няма данни за възникнали сериозни инциденти.

Създадена е необходимата организация за охрана при предаването на книжата и материалите от изборите до РИК-Разград, а след това и транспортирането им до ЦИК.

Преди втория тур на президентските избори и в деня на балотажа в ОДМВР-Разград са постъпили 2 сигнала за изборни нарушения - единият се отнася до територията на РУ-Кубрат, а другият – касае РУ-Разград. По отработените сигнали материалите са изпратени по компетентност в прокуратурата. Съставени са девет предупредителни протокола на лица, изведени като рисков контингент.

В изборния ден е издадено 1 удостоверение за гласуване в Лозница. До 19.30 часа днес служителите от звената „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Разград връчваха и новоиздадени лични карти, за които граждани са подали заявления през седмицата. От общо 8 документа в Разград са връчени 3 лични карти, а в Лозница – 5.

Силистра

Изборният ден в област Силистра премина в спокойна обстановка. В ОДМВР-Силистра няма регистрирани инциденти и нарушения на обществения ред, свързани с изборния процес.

Служители на полицията осигуряват охраната при транспортирането на изборните материали от секционните избирателни комисии до предаването им в РИК.

В звената “Български документи за самоличност” в Силистра, Тутракан и Дулово от 26 октомври до 19:30 часа днес са издадени общо 26 удостоверения за гласуване на граждани, непритежаващи валидни лични документи.

Стара Загора

Изборният процес във всички секции на територията на област Стара Загора приключи. Няма данни за възникнали сериозни инциденти. Създадена е необходимата организация за охрана при транспортирането на книжата и материалите от изборите до РИК.

В седмицата от 26-ти октомври 2026 г. до 01 ноември 2026г. звената „Български документи за самоличност“ на територията на ОДМВР-Стара Загора са издали общо 24 удостоверения, от тях 8 удостоверения са издадени в изборния ден.

Перник

Изборният процес на територията на Пернишка област приключи успешно. Не са регистрирани инциденти или нарушения, свързани с обществения ред и сигурността на гражданите по време на гласуването. Създадена е необходимата организация за охрана при транспортирането на изборните книжа и материали от Секционните избирателни комисии до Районната избирателна комисия.

Осигурена е и готовност за съпровождане на бюлетините до Централната избирателна комисия. В днешния ден звената „Български документи за самоличност“ са издали 2 удостоверения. Общият им брой, включително издадените през предходните дни, е 21.

Видин

Денят на балотажа премина спокойно, без нарушения на обществения ред и без инциденти. Гласуването в секциите на територията на региона приключи, полицейската охрана на място продължава.

Служителите на МВР ще съпровождат транспортирането и предаването на изборните книжа и материали от всички СИК в РИК.

Оперативният щаб в ОДМВР-Видин остава в комуникация с институциите, ангажирани с изборния процес.

Днес в сектор „Български документи за самоличност“ не са постъпвали заявления от граждани и не са издавени удостоверения за гласуване.

Благоевград

Изборният ден в област Благоевград приключи в спокойна обстановка. Няма данни за възникнали сериозни инциденти.

Създадена е необходимата организация за охрана при транспортирането на книжата и материалите от изборите до РИК. За да могат гражданите да упражнят избирателните си права, от 26.10.2026 г. до 01.11.2026 г. включително, от звената „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Благоевград са издадени общо 38 удостоверения /за изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок лични карти/. Само през днешния ден техния брой е 14.