Паднали камъни затрудняват движението на две места по пътя Михалково – Девин, съобщи за БТА дежурният в Областното пътно управление (ОПУ) – Смолян. Скална и земна маса е паднала преди и след тунела, като по данни на ОПУ количеството е около четири-пет кубически метра.

Временно движението се осъществява двупосочно в едната лента при регулиране на преминаването на автомобилите. Пътноподдържащата фирма разчиства засегнатите участъци, уточниха от пътното управление.

По-рано през деня паднали камъни са затруднили движението и по пътя между селата Търън и Равнища, както и в други участъци между Михалково и Девин. Те вече са разчистени.

През целия ден в област Смолян вали дъжд, който на моменти е проливен.

Няма затворени пътища на територията на областта. Всички пътни участъци са проходими, посочиха от ОПУ.