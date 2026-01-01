Българските граждани избират президент и вицепрезидент на втори тур. Близо 6,6 милиона българи имат право на глас.

Изборният ден започна в 7:00 часа и ще приключи в 20:00 часа.

БТА

БТА

БТА

Ето каква е избирателната активност по области:

🗳️София

23-ти избирателен район

Избирателната активност на балотажа за президент и вицепрезидент в 23-ти избирателен район в София е 6,43% към 11:00 ч., съобщиха от Районната избирателна комисия (РИК). Правото си на глас са упражнили 28 115 от общо 437 944 избиратели.

На първия тур на вота избирателната активност в 23-ти избирателен район в София към същия час беше 7,54% по данни на РИК, припомня БТА.

Изборният ден протича нормално, няма данни за нарушения, няма и машини, които да не работят, информираха от РИК.

В 23-ти избирателен район, който обхваща районите „Красно село“, „Изгрев“, „Лозенец“, „Триадица“, „Младост“, „Витоша“, „Студентски“ и „Панчарево“ гражданите могат да упражнят правото си на глас в общо 642 секции. Във всички тях ще се гласува с машина, с изключение на секцията в Плана, съобщиха от РИК.

24-ти избирателен район

Избирателната активност на балотажа за избор на президент и вицепрезидент към 11:00 ч. в 24-ти избирателен район е 4,54%, съобщи Йордан Топалов, председател на Районната избирателна комисия (РИК). Правото си на глас са упражнили 20 044 от общо 416 617 избиратели.

Активността към същия част на първия тур в 24-ти Избирателен район на първия тур беше 5,7 % по данни на РИК.

Няма отказала машина в 24-ти избирателен район, но имаме случаи, при които разписките са повече, а отчетените гласове по-малко, съобщи Топалов. Той каза, че нямат указания от Централната избирателна комисия как да действат при тези случаи.

Три смени на членовете на секционни избирателни комисии са извършени в деня на балотажа, през седмицата са били около 20-30 от всички партии, каза още председателят на РИК.

В 24-ти изборен район, който включва районите "Възраждане", "Искър", "Кремиковци", "Оборище", "Подуяне", "Сердика", "Слатина" и "Средец", избирателните секции са 503. Във всички секции, с изключение на една, се гласува с машина, съобщиха от РИК.

25-и избирателен район

Избирателната активност на балотажа за президент и вицепрезидент към 11:00 часа е 6,1 % в 25-и район в София, съобщи Георги Ралев, председател на Районната избирателна комисия (РИК).

Правото си на глас са упражнили 21 722 от общо 356 417 избиратели.

За сравнение избирателната активност на първия тур към 11:00 часа в 25-и район в София беше 6,7 % по данни на РИК..

Изборният ден протича нормално, без нарушения. Няма неработещи машини, информира Ралев.

В 25-и изборен район, към който спадат административните райони "Банкя", "Връбница", "Илинден", "Красна поляна", "Люлин", "Надежда", "Нови Искър" и "Овча Купел", гласуването се извършва в 513 секции. Във всички секции се гласува с машина, с изключение на една секция в "Банкя", казаха за БТА от РИК.

София област

Избирателната активност към 16:00 часа в Софийска област е 21,93%, съобщи председателят на Районната избирателна комисия (РИК) Иванка Андреева. От началото на изборния ден до 16:00 часа са гласували 41 785 души на територията на Софийска област.

Избирателната активност в Софийска област е по-висока спрямо миналата седмица, когато към този час бе 18,37%. Най-висока е в община Божурище - 21,93%, а най-ниска - в Ихтиман - 16,62%.

Избирателната активност в Софийска област към 11:00 часа бе 7,84%.

🗳️Пловдив

Избирателната активност в Пловдив-град към 16:00 часа е 20%, съобщиха от 16-а Районна избирателна комисия. Правото си на глас са упражнили 61 143 души.

Към 16:00 ч. най-висока е избирателната активност в район "Централен" - 23,4 на сто, а най-ниска - в "Източен" - 11,08%.

Няма подадени съществени сигнали и жалби. Всички машини работят, каза председателят на 16-а РИК Ивайло Василев.

В Пловдив-град са образувани общо 488 избирателни секции, от които две секции са за гласуване с подвижна избирателна кутия, а 12 секции са в лечебни заведения, социални домове и места за лишаване от свобода.

Избирателната активност в Пловдив-град към 11:00 ч. бе 4,64%.

Поради допусната техническа грешка от избирателния списък на секция в Пловдив е заличен мъж с идентични имена с друг човек, починал между първи и втори тур, съобщи председателят на РИК-17 Ивайло Василев. Човекът отишъл да гласува в секция в район "Източен" в Професионалната гимназия по туризъм, когато секционната комисия след легитимация и проверка разбрала за грешката. Комисията е съобщила веднага за случая в РИК и след проверка в ГРАО мъжът е допуснат да гласува.

Мъж с името на починал избирател бе заличен от списъците в Пловдив

В Пловдив област към 11:00 ч. избирателната активност е 6,22%, съобщиха от Областната администрация. От имащите право на глас 287 424 души, са гласували 17 888.

Най-висок е процентът на гласувалите в Община Лъки – 9,42 %, а най-нисък е в Община Раковски – 3,39 %.

До този час в 17-а Районна избирателна комисия (РИК) са постъпили три сигнала, които са публикувани на страницата на комисията. Единият е за неправомерно поставени агитационни материали (плакати) в близост до избирателни секции в с. Белозем, община Раковски. Мъж от с. Куртово, община Карлово, подал сигнал, че член на секционна избирателна комисия е разкрила тайната на вота на друг гласоподавател. Проверките и при двата сигнала са установили, че няма нарушения.

За проблеми при гласуване на избиратели с увреждания в секция в община Асеновград е съобщила жена. Тя твърди, че трима души, настанени в Дом за стари хора, без адресна регистрация по постоянен адрес в териториалния обхват на секцията, не са допуснати да гласуват. Изяснено е, че правилно хората не са били допуснати да гласуват в тази секция, тъй като тя не е част от секциите за гласуване на хора с увреждания на територията на община Асеновград

🗳️Пазарджик

Избирателната активност в област Пазарджик е 16,25 процента към 16:00 часа, съобщиха от Районната избирателна комисия – Пазарджик.

До този час правото си на глас са упражнили 37 702 души от общо 232 032 избиратели по списък.

Най-висока е активността в община Белово – 23,43 процента, а най-ниска в община Сърница – 11,27 процента. В община Пазарджик са гласували 15 910 души, което представлява 16,11 процента от избирателите.

В областта са разкрити общо 364 избирателни секции.

Избирателната активност в област Пазарджик бе 4,93 процента към 11:00 часа. Най-висока е избирателната активност в община Стрелча – 8,26 процента, следвана от Лесичово с 8,22 процента и Белово със 7,57 процента. Най-ниска е активността в община Ракитово – 3,56 процента.

🗳️Бургас

Избирателната активност в Бургаска област на втория тур на президентските избори е 5,29% към 11:00 часа. Това съобщиха от Районната избирателна комисия (РИК) в Бургас. Правото си на глас са упражнили 19 207 души от общо 363 418 избиратели.

Активността е по-висока в сравнение с първия тур на изборите на 25 октомври, когато към същия час са гласували 17 967 души от общо 363 647 избиратели, или 4,94 %. На втория тур до урните са отишли с 1240 души повече, а избирателната активност е нараснала с 0,35 процентни пункта.

Най-висока е избирателната активност в община Малко Търново, където до 11:00 часа са гласували 11,89 % от избирателите. Следват Царево с 10,12 % и Созопол с 9,01 %. Най-ниска е активността в община Руен, където са гласували 3,85 % от избирателите, и в Айтос с 4,26 %.

В община Бургас правото си на глас са упражнили 8325 души - или 4,50 % от избирателите.

🗳️Варна

Към 16:00 часа избирателната активност във Варненска област е 22,5 процента, съобщи председателят на Районната избирателна комисия в крайморския град Велин Жеков. Той уточни, че до урните са отишли 85187 души.

Най-висока е активността в общините Варна, Аксаково и Вълчи дол. В Провадия своя вот са дали 15 на сто от избирателите.

Избирателната активност на балотажа на президентските избори във Варненска област бе 5,91% към 11:00 ч.

🗳️Русе

В област Русе избирателната активност на днешния втори тур от вота за президент и вицепрезидент към 11:00 часа е 7,41%. Това каза заместник-председателят и говорител на Районната избирателна комисия (РИК) в града Стела Стоилова.

Тя добави, че от общо 195 645 избиратели в областта право на глас са упражнили 14 491 души. Спрямо първия тур на изборите миналата неделя, когато активността към 11:00 ч. беше 6,54%, тя се е повишила с близо 1 процентен пункт. За сравнение, на балотажа на президентските избори през 2021 г. към същия час тя е била 10,16%.

Най-висока е избирателната активност в община Ценово – 10,23%. Там са гласували 415 от общо 4058 избиратели. Най-ниска, както и на първия тур, е активността във Ветово – 4,67%, където правото си на глас са упражнили 563-ма от 12 060 души.

В община Борово са гласували 327 души от 4646 имащи право на глас, или 7,04%. В Бяла до урните са отишли 881 от 10 858 избиратели (8,11%), а в Две могили – 569 от 7332 (7,76%).

В Русе са гласували 10 494 от общо 139 929 избиратели, което представлява 7,5% активност. В Сливо поле тя е 6,01% – 592 от 9852 души, а в Иваново – 9,41%, или 650 от 6910 избиратели.

Стела Стоилова коментира, че изборният ден е започнал нормално във всички секции в областта. Извършени са замени на около 10 членове на секционни избирателни комисии в общините Русе, Бяла и Иваново.

Към 11:00 часа в РИК – Русе няма постъпили сигнали и жалби, освен за липса на отопление в някои от секциите. Стоилова коментира, че това е от компетенциите на местните администрации.

🗳️Перник

Избирателната активност в област Перник към 16:00 часа е 22,78 процента. Правото си на глас са упражнили 23 451 души от общо 102 930 избиратели. Това съобщиха от Областната администрация в Перник.

Най-висока избирателна активност е отчетена в община Ковачевци - 41,08 процента. Там до урните са отишли 417 души от общо 1015 имащи право на глас. Следва община Земен с активност от 32,34 процента или 551 гласували от 1704 избиратели. В община Трън избирателната активност е 25,84 процента, като своя вот са дали 793 души. В община Брезник са гласували 1133 избиратели, което представлява 23,74 процента от имащите право на глас.

В най-голямата община в областта - Перник, избирателната активност към 16:00 часа е 22,37 процента. Гласували са 17 245 души от общо 77 107 избиратели. Най-ниска активност е регистрирана в община Радомир - 21,69 процента. Там правото си на глас са упражнили 3312 души от общо 15 268 избиратели.

Избирателната активност в област Перник към 11:00 часа беше 6,66 процента, съобщи председателят на Районната избирателна комисия (РИК) Христо Петров.

Изборният ден в областта е започнал нормално, всички избирателни секции са отворили навреме, каза Петров. Той посочи, че общо шест секционни избирателни комисии в общините Перник и Радомир работят с намален състав поради неявяване на членове по болест и други причини. В още няколко комисии отсъстващите членове са били заменени от съответните политически сили. По думите на Петров това не възпрепятства нормалното протичане на изборния процес.

На места са възникнали временни технически проблеми с машините за гласуване, които са отстранени след намесата на техници. Към момента никъде не се е наложило преминаване към гласуване с хартиени бюлетини, уточни председателят на РИК. В комисията не са постъпили и жалби за нарушения.

Петров отбеляза, че въпреки лекото повишение спрямо първия тур, избирателната активност остава слаба и изрази надежда, че ще се повиши в по-късните часове.

🗳️Добрич

Избирателната активност в област Добрич към 16:00 часа е 17,81 процента. До този час правото си на глас са упражнили 30 394 от общо 170 699 избиратели, показват данните на Районната избирателна комисия в Добрич.

Най-висока е активността в община Шабла – 25,24 процента, където са гласували 894 души. Следват общините Добрич с 20,01 процента, Каварна с 19,33 процента и Генерал Тошево с 18,12 процента.

В община Балчик активността е 16,96 процента, в община Добричка – 16,81 процента, в Крушари – 11,47 процента, а в Тервел – 10,38 процента.

Избирателната активност в област Добрич към 11:00 часа бе 6,29%.

В областта са отворени всички 349 избирателни секции.

🗳️Монтана

Избирателната активност в област Монтана към 16:00 часа е 18,43%, показват данните на местната Районна избирателна комисия (РИК). На първия тур на вота за президент и вицепрезидент на България избирателната активност в 12-и избирателен район - Монтана към същия час беше 15,73%.

Най-висока е избирателната активност в най-малката община - Георги Дамяново, там до 16:00 часа правото си на вот са упражнили 34,29%. Следват община Чипровци с 28,58%, община Брусарци -24,8%, община Вършец -22%, община Монтана - 20,18%, община Берковица - 18,31%, община Бойчиновци -15,72%, община Якимово - 15,59%, община Вълчедръм -15,48%, община Медковец -15,19% и община Лом - 13,35%.

Избирателната активност в област Монтана към 11:00 часа бе 7,49%.

🗳️Благоевград

Избирателната активност в област Благоевград към 11:00 часа е 5,5 процента, като най-висока е в община Кресна – 11,6 процента, а най-ниска в община Якоруда – 3,92 процента. Това съобщи на пресконференция председателят на Районната избирателна комисия (РИК) – Благоевград Йоана Лозанова-Паланкова.

В община Симитли активността е 10,25 процента, в Струмяни – 9,98 процента, в Банско – 8,73 процента, в Сандански – 7,87 процента, в Белица – 6,82 процента, а в Разлог 6,76 на сто от избирателите са дали своя вот. Избирателната активност в община Благоевград е 4,05 процента, в Гоце Делчев – 5,58 процента, в Сатовча – 5,18 процента, в Петрич – 4,49 процента, в Гърмен – 4,21 процента, а в Хаджидимово – 4,12 процента.

До момента са извършени 10 смени на членове на секционни избирателни комисии в общините Благоевград, Сатовча, Петрич и Сандански, каза още председателят на РИК – Благоевград.

Две машини за гласуване са дефектирали, в секциите №11 и №17 е преминато към гласуване на хартиени бюлетини. В секция №14 в Гърмен е имало проблем със СИМ картите, който е отстранен след намесата на техник и машинното гласуване е продължило, каза Лозанова-Паланкова.

Към момента няма постъпили жалби и сигнали във връзка с изборния процес в РИК – Благоевград, каза още Йоана Лозанова-Паланкова.

🗳️Шумен

Избирателната активност в област Шумен е 16,78 процента към 16:00 часа. Гласували са 31 127 избиратели от имащите право на глас 185 544, съобщиха от Районната избирателна комисия (РИК) в Шумен.

Най-висока избирателна активност към 16:00 ч. в областта е отчетена в община Шумен – 19,37 процента, където от правото си на глас са се възползвали 16 549 избиратели от общо 85 416, включени в избирателните списъци. Най-ниска избирателна активност има в община Венец – 8,62 процента.

Избирателната активност към 16:00 ч. в община община Велики Преслав e 14,37 процента, в община Върбица - 19,25 на сто, в община Каолиново - 12,86 процента, в община Каспичан - 16,37 на сто, в община Никола Козлево - 16,07 процента, в община Нови пазар -15,46 процента, в община Смядово - 14,47 на сто, в община Хитрино - 15,15 процента.

Избирателната активност в област Шумен към 11:00 часа бе 6,37%.

Бързо производство за нарушение на изборното законодателство е образувано в каолиновското село Тъкач, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен.

Около 13:00 часа служител на Районно управление – Каолиново е получил информация, че жена на 38 години от с. Тъкач, е упражнила правото на глас от името на други двама. Насочен е полицейски екип за проверка на място. Установено е, че жената е гласувала от името на своите родители, които не са присъствали в избирателната секция. С намерение да пусне малко по-късно бюлетините в избирателната урна, тя ги е прибрала в дамската си чанта. В хода на проверката бюлетините са иззети, добавиха от пресцентъра на полицията в Шумен.

🗳️Плевен

Избирателната активност в област Плевен на днешния балотаж за президент и вицепрезидент на Република България към 11:00 часа е 6,14 процента. Това показват данните на Районната избирателна комисия (РИК), публикувани на официалния ѝ сайт.

Правото си на глас в първите четири часа от изборния ден са упражнили 13 733 души от 223 553 включени в избирателните списъци.

Председателят на РИК – Плевен Кристина Николаева каза, че за момента изборният ден във всички секции протича нормално. Няма дефектирали машини.

При сравнение с данните от президентския вот от 21 ноември 2021 г., когато се е състоял вторият тур, избирателната активност към 11:00 ч. тогава е била 9,25 процента. До изборните урни в този час преди пет години са отишли 21 667 души от общо 234 141 избиратели. На първия тур миналата седмица към 11:00 ч. избирателната активност беше 5,74 процента.

🗳️Видин

Избирателната активност в област Видин към 16:00 часа е 20,6 процента, което е с три процентни пункта повече в сравнение със същия час на първия тур на президентските избори. Това съобщи заместник-председателят на Районната избирателна комисия (РИК) – Видин Соня Иванова.

Най-висока е избирателната активност в община Макреш – 43,67 процента, следвана от община Бойница - с 39,51 процента и Грамада - с 35,32 процента. Най-ниска е активността в община Видин – 17,81 процента. В община Брегово активността е 33,08 процента, в Чупрене – 32,43 процента, в Ново село – 31,2 процента, в Кула – 23,57 процента, в Димово – 23,28 процента, в Белоградчик – 20,62 процента, а в Ружинци – 20,47 процента.

Към момента няма постъпили жалби и сигнали, а изборният процес протича в нормална обстановка. Не са регистрирани проблеми с машините за гласуване, посочи Соня Иванова.

Избирателната активност в област Видин бе 8,68 процента към 11:00 часа.

🗳️Разград

По-висока избирателна активност отчитат в Разградска област към 16:00 ч. в сравнение с първия тур на президентските избори. До урните са отишли 14 процента от имащите право на глас в областта, при 11,14 на сто към същия час на 25 октомври, съобщиха от областната администрация.

От общо 132 287 избиратели своя вот са упражнили 18 526 души. На първия тур на изборите за президент и вицепрезидент миналата неделя към 16:00 ч. са гласували 14 728 избиратели.

Най-висока избирателна активност към 16:00 часа отчитат в община Самуил – 20,98 на сто, а най-ниска е тя в община Цар Калоян – 10,38 процента. В община Разград са гласували 15,95 на сто от имащите право на глас, в община Кубрат – 13,06 процента, а в община Лозница – 11,71 на сто. В община Исперих своя вот са упражнили 11,46 на сто от избирателите, а в община Завет – 11,04 процента.

В Разградска област към 11:00 ч. на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент са гласували 7737 избиратели, или 5,85 процента от имащите право на вот, съобщиха от областната администрация.

🗳️Ямбол

Към 11:00 часа в област Ямбол на балотажа на президентските избори са гласували 7,69 на сто от избирателите, съобщиха от Районната избирателна комисия (РИК). Активността е близка до вота в този час на първия тур миналата неделя (7,38 %).

Пет години по-рано – на балотажа през 2021 г. към 11:00 часа активността в Ямболско е била 11,14 на сто, сочи справка в сайта на Централната избирателна комисия.

Днешният вот до момента, разбит по общини, показва, че най-активни са жителите на крайграничната община Болярово с 23,58 % гласували. Най-малко хора са отишли до изборните помещения в областния град Ямбол – 6,99 на сто.

В община Елхово процентът на гласувалите е 7,38, в Тунджа – 7,60, а в Стралджа – 8,76 на сто.

Изборният ден преминава спокойно, няма постъпили сигнали за нарушения, каза Димитър Събев от РИК – Ямбол.

В изборната секция в село Бояджик, община Тунджа, вотът продължава само с една машина, след като още в началото на изборния ден имаше проблем със стартирането на второто устройство. Там изборът тече нормално с едната машина, посочи Събев.

🗳️Велико Търново

Във Великотърновския избирателен район към 11:00 часа са гласували 7,6 процента от избирателите, съобщи председателят на Районната избирателна комисия (РИК) Христо Данев. Изборният ден протича нормално, в секциите няма проблеми, липсват сигнали и жалби.

Това означава, че от 199 486 имащи право на глас, своя вот при избора за президент и вицепрезидент са упражнили 15 153 души, което е увеличение спрямо първия тур. Най-висок е процентът на избирателната активност в община Сухиндол – 11,97 процента, както и в община Златарица – 8,75 процента. Най-ниска е избирателната активност в община Горна Оряховица – 6,03 на сто, а във всички останали общини от областта средната активност е между 6,6 и 8,35 на сто.

В една от секциите, докато избирател гласува, на машината се е изписало, че гласът му не е отчетен и са му предоставили правото да гласува втори път, каза Данев. По указания на заместник-председателя на избирателната комисия е пуснат междинен отчет и гласът е бил отчетен, след което нормалното гласуване е продължило.

🗳️Силистра

Избирателната активност към 16:00 часа в област Силистра е малко над 17%, съобщиха от Областната администрация. Общо близо 19 000 души от имащите право на глас 110 509 избиратели в областта са упражнили правото си на вот до този час.

Най-висока е избирателната активност в община Алфатар, където са гласували 28,81 % от избирателите. Следват общините Силистра с 22,12 %, Главиница със 17,55 % и Тутракан със 17,09 %. Близо 17% е активността в община Ситово. По-ниска е в община Кайнарджа – 10,90 %, а най-ниска остава в община Дулово – 8,91 %.

За сравнение на първия тур на изборите към същия час избирателната активност е била 13,4%.

Избирателната активност към 11:00 часа в област Силистра бе 6,95%.

🗳️Стара Загора

Избирателната активност в област Стара Загора е 7,71 процента към 11:00 часа, съобщиха от Районната избирателна комисия. Правото си на глас във втория тур на президентските избори са упражнили 21 679 избиратели от общо 281 126 души, включени в избирателните списъци.

Най-висока е избирателната активност в община Опан - 17,23 процента. Там са гласували 322 от общо 1869 избиратели. На второ място е община Гълъбово с активност от 12,07 на сто. Правото си на глас са упражнили 1137 от общо 9420 избиратели.

В община Стара Загора активността е 8,56 процента. Гласували са 11 785 от общо 137 729 избиратели.

В община Николаево избирателната активност е 6,88 на сто, като са гласували 256 от 3720 избиратели. В Казанлък тя е 6,86 процента, или 4386 от общо 63 969 избиратели, а в Раднево е 6,63 на сто, или 979 от 14 776 души. В община Чирпан активността е 5,81 процента. Гласували са 974 от общо 16 766 избиратели. В Павел баня тя е 5,17 на сто, или 705 от 13 632 души, а в Мъглиж е 4,39 процента, или 422 от 9621 избиратели. В община Гурково правото си на глас са упражнили 310 души от общо 4150 избиратели, което представлява активност от 7,47 процента. В община Братя Даскалови тя е 7,36 на сто, или 403 от 5474 избиратели.

🗳️Ловеч

В област Ловеч избирателната активност на втория тур на президентските избори към 16:00 ч. е 18,53 на сто, съобщи секретарят на Районната избирателна комисия (РИК) Клара Баросова. Вота си са дали 20 853 души от имащите право на глас 112 566. Активността спрямо същия час на първия тур е малко по-висока – тогава до урните са отишли 17 249 гласоподаватели или 15,33 на сто.

Най-активни са в община Априлци, където са гласували 633 от 2262 души по списък или 27,98 на сто. Седмица по-рано до урните са отишли 22,24 на сто от избирателите. Най-ниска е избирателната активност в община Луковит – 11,65 на сто. Там от 14 566 гласоподаватели бюлетина са пуснали 1697 души. На 25 октомври към 16:00 ч. активността бе 10,07 на сто.

В община Ловеч от 40 412 имащи право на глас до урните са отишли 8243 души (20,4 на сто), докато на първия тур избирателната активност е 17,12 на сто. Гласувалите в община Угърчин са 767 от 4655 души (16,48 на сто), като те са с около два процента повече от първия тур – 14,52 на сто.

В община Троян от 25 590 гласоподаватели правото си на вот са упражнили 5442 души или 21,27 на сто. На 25 октомври към този час бяха гласували 17,15 на сто. В община Тетевен процентът на гласувалите е 17,08 на сто, като от 16 498 души по списък бюлетина са пуснали 2818. На първия тур гласувалите бяха 13,34 процента.

В община Ябланица своя вот са дали 760 от 4565 души или 16,65 на сто. Седмица по-рано процентът на гласувалите бе 13,56 на сто. В община Летница от 4018 имащи право на глас до урните са отишли 493 избиратели или 12,27 на сто – с 0,11 процента повече от миналата неделя.

В Ловешка област избирателната активност към 11:00 ч. е 7,4 на сто, съобщи председателят на Районната избирателна комисия в Ловеч Петко Петков.

🗳️Кърджали

Избирателната активност в Кърджалийски избирателен район е 3,69%, каза председателят на Районната избирателна комисия Венелина Милушева. За сравнение тя отчете, че на първия тур на 25 октомври избирателната активност към същия час е била 2,55 процента.

Правото си на глас до момента са упражнили 9787 избиратели, докато на първия тур гласувалите до 11:00 часа гласувалите са били 7024.

Най-много гласували като брой са в община Кърджали – 3588, а най-малко в община Ардино – 579 души. Като процент, най-висока е активността в община Черноочене – 4,96 процента, а най-ниска също в община Ардино – 2,15 процента.

Венелина Милушева коментира, че до момента има подадени пет сигнала, свързани с предизборна агитация, които към момента се проверяват.

🗳️Враца

Избирателната активност в област Враца на втория тур за избор на президент и вицепрезидент към 11:00 ч. е 7,78%, според данните от Районната избирателна комисия (РИК) – Враца, съобщиха от комисията.

Това е малко повече в сравнение със същия час на първия тур миналата седмица, когато беше отчетена 7,36% активност. До момента до урните са отишли 11 385 човека от имащите право на глас 146 289 души.

Най-висока е избирателната активност в община Хайредин. Там правото си на глас са упражнили 12,70% от хората в избирателните списъци. Следва община Криводол с 10,61%. В Роман избирателната активност към този час е 10%, в община Враца – 7,01%, в община Мездра – 8,89%, в Козлодуй – 9,03%, в Борован – 8,93%, в Мизия – 7,91, в Оряхово – 7,39%. Най-ниска е активността в община Бяла Слатина – 5,98%.

Продължава смяната на членове на комисии, от последната седмица до момента се сменени 95 човека, само днес са направени три промени.

Заместник-председателят на РИК Елена Кирилова съобщи за сигнал за нарушение на изборното законодателство, получен от Областната дирекция на МВР във Враца тази сутрин. Сигналът е подаден на електронната поща на полицията тази нощ. В него се посочва, че на екран в нощен бар се извършва агитация за една от двойките кандидати. Извършена е проверка и от дежурен прокурор.

При разглеждане на сигнала и гласуване в РИК – Враца решението за налагане на санкция е отхвърлено, тъй като не е постигнато необходимото според закона мнозинство от две трети на членовете на комисията, обясни Кирилова.

🗳️Хасково

Избирателната активност на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент в област Хасково към 16:00 часа е 18,98%, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация. От общо 225 000 избиратели с право на глас до урните са отишли 42 697 души. За сравнение, към същия час на първия тур на 25 октомври избирателната активност в региона е била 14,18%.

Сега най-висока активност се отчита в община Любимец – 27,14%, следвана от Ивайловград - 26,36% и Минерални бани - 26,27%. Най-нисък е делът на гласувалите в община Стамболово – 12,10%. В община Димитровград активността е 18,52%, в Маджарово – 18,32%, в Хасково – 18,10%, а в Харманли – 17,55%. Активността е 20,54% в Свиленград, 22,23% - в Симеоновград и 21,56% - в Тополовград.

Избирателната активност на балотажа за президент и вицепрезидент в област Хасково към 11:00 часа бе 7,4%, съобщиха от пресцентъра на областната администрация.

🗳️Габрово

Активността в област Габрово на балотажа за президентските избори към 11:00 часа е 6,99%. Това съобщи Еленка Стефанова, председател на Районната избирателна комисия в Габрово.

В областния град са гласували 3408 от 52 501 души, в Дряново са гласували 770 от 7256 гласоподаватели, в Севлиево - 1824 от 30 163 имащи право на глас, а в Трявна - 918 от 9088 гласоподаватели.

🗳️Сливен

Избирателната активност на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент в област Сливен е 14,82% към 16:00 часа. Правото си на глас са упражнили 25 046 избиратели от включените в списъците, съобщиха от Районната избирателна комисия (РИК) – Сливен.

Избирателната активност в област Сливен към 11:00 часа бе 4,81%. Това съобщи говорителят на Районната избирателна комисия (РИК) в Сливен Петър Тодоров. На първия тур на изборите по същото време активността е била 4,83%.

Тодоров съобщи, че при началото на изборния ден в секция в село Трапоклово машината за гласуване не е сработила. На място е изпратен технически екип, който е отстранил проблема, след което изборният процес е продължил нормално.

Инцидент е възникнал и в секция в село Еленово, община Нова Загора. Избирател е скъсал разписката, отпечатана от машината за гласуване и я е хвърлил на земята. Благодарение на своевременната намеса на охраната и членовете на секционната избирателна комисия ситуацията е овладяна без да се стигне до допълнително напрежение. По-късно избирателят се е върнал в секцията и се е извинил на комисията, съобщи председателят на РИК – Сливен Минко Стефанов.

На няколко места е имало временни прекъсвания на електрозахранването. Сред сигнали, постъпили от секционните избирателни комисии, има оплаквания за неподходящи условия в помещенията – недостатъчно отопление или осветление. По думите на Стефанов се предприемат мерки за отстраняване на проблемите.

🗳️Кюстендил

Избирателната активност в област Кюстендил към 11:00 часа е 6,46 процента, съобщиха от РИК, каза на брифинг председателят на Районната избирателна комисия (РИК) в Кюстендил Денис Христов. Правото си на глас са упражнили 8078 избиратели, допълни Христов. В областният град Кюстендил до този момент в изборите са се включили 3430 души или 5 процента от имащите право на глас.

Избирателната активност в Кюстендилска област е сходна с тази на предходния тур на изборите за президент и вицепрезидент, посочи Христов. Най-висока в Кюстендилска област традиционно е активността в община Трекляно, където са гласували 20 процента от избирателите. В община Невестино до този момент са гласували 16 процента от имащите право, в Кочериново - 14 на сто.

В община Бобов дол правото си на глас са упражнили 10 процента, а в общините Бобошево и Рила по 9 процента. В община Сапарева баня са гласували 7 процента, в Дупница 6 процента. Най-ниска е избирателната активност в община Кюстендил - 5 процента.

Към момент в РИК няма постъпили жалби и сигнали. В две секции в община Кюстендил има повредени машини, но в тях има две машини и процесът по гласуване не е затруднен, посочи Христов.

🗳️Смолян

Избирателната активност в област Смолян към 16:00 часа е 19,49 процента, съобщи председателят на Районната избирателна комисия (РИК) Йорданка Маргаритова. Правото си на глас на втория тур на президентските избори са упражнили 18 134 души от общо 93 037 избиратели.

Най-висока е избирателната активност в община Баните – 27,05 процента, следвана от Неделино – 23,69 процента и Чепеларе – 20,66 процента. Най-ниска остава активността в община Доспат – 12,76 процента, следвана от Девин – 16,47 процента и Борино – 17,25 процента.

В община Смолян до урните са отишли 6352 души или 19,89 процента. В община Рудозем активността е 20,63 процента, в Златоград – 20,53 процента, а в Мадан – 19,74 процента.

Избирателната активност в област Смолян към 11:00 ч. бе 6,70 процента.

🗳️Търговище

Избирателната активност в област Търговище към 16:00 часа е 16,92%. Правото си на глас за упражнили 18 658 души, съобщи за БТА председателят на Районната избирателна комисия (РИК) в Търговище Диана Игнатова.

За сравнение, преди седмица, на първия тур на изборите за президент и вицепрезидент избирателната активност към същия час бе 11,75%.

На балотажа на изборите за президент и вицепрезидент по активността по общини е: община Търговище 16, 92% - до урните са отишли 9 175 избиратели; община Попово - 13,29% или 3 199 души; община Омуртаг - 15,77 % - 4 023 избиратели; община Антоново - 24,11% - 1 322 души и община Опака - 16,81% - 939 избиратели.

Избирателната активност в област Търговище към 11:00 часа е 5,93 процента.

В 19-а секция в Търговище. Преминато е на гласуване с хартиена бюлетина.