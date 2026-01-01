Илияна Йотова упражни правото си на глас. Тя гласува с машина в Софийската професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“.

„Гласувах за силна България със собствен глас, страна суверенна в своите решения, която може сама да изковава съдбата си и да има силен глас на международната сцена. Гласувах за президент на мира. Гласувах за това да оставим на вас - младите хора и на всички българи спокойно бъдеще, в което всеки ще може да развива себе си, да защитава своите интереси, а ние като отговорни управленци да направим така че децата ни да останат в България, да не се страхуват от несигурност и нестабилност. България ще има своя просперитет“, заяви тя, след като даде своя вот.

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„Гласувах да имаме силен президент, който уважава и спазва българската Конституция, а не се променя според политическата конюнктура. Гласувах за това чрез диалог, разговор да търсим и да намираме националното съгласие и всички български институции да работим за хората в България, не да се блокираме и саботираме помежду си“, каза още тя.

БТА

Тя каза още, че е гласувала България да бъде силна държава в силна Европа – България със собствена външна политика - гръбнак, когато трябва да отстоява най-важното – националния интерес.

Йотова призова българите да не се спират от лошото време и да излязат да гласуват.