България избира кой ще бъде седмият президент. Близо 6,6 млн. души ще имат възможност да гласуват. Изборният ден започна в 7:00 часа, като избирателите могат да упражнят правото си на глас до 20:00 часа. Близо 6,6 милиона българи имат право на глас.

На втория тур на президентските избори един срещу друг се изправят кандидатпрезидентските двойки Андрей Гюров – Георги Кандев и Илияна Йотова – Кирил Вълчев.

Политици и кандидати за президент вече упражниха правото си на глас, като отправиха и призиви към гражданите да отидат до урните.

Кандидатът за президент Андрей Гюров гласува в НХГ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Благоевград, придружен от съпругата си Станислава Гюрова. Той заяви, че е дал гласа си за „една сигурна, стабилна и европейска България“.

Андрей Гюров: Гласувах за сигурна, стабилна и европейска България

„България, която е направила своя цивилизационен избор и трябва да го отстоява ясно, достойно и уверено“, допълни Гюров.

Той определи кампанията на кандидатпрезидентската двойка с Георги Кандев като позитивна, почтена и открита. По думите му резултатът от първия тур дава възможност на гражданите да направят своя избор и да изберат бъдещето, а не миналото. Гюров призова всички българи да гласуват и да вземат съдбата си в собствените си ръце.

Кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев също гласува с машина в 17-о СУ „Д. Груев“ в София.

Георги Кандев: Гласувахме за България в Европа

„Гласувахме за истинска България. За една нова, силна България в Европа. България на бъдещето. България на нашите деца“, заяви той и призова сънародниците си да излязат и да гласуват.

Костадин Костадинов упражни правото си на глас с машина. След вота той заяви, че за първи път не е гласувал „за“, а „срещу“.

По думите му това трябва да накара политическите сили да се замислят, тъй като отказът им да дебатират помежду си е отблъснал част от избирателите. Костадинов изрази критики към политическия елит и заяви, че когато милиони хора нямат особен избор и трябва да гласуват „срещу“, това поставя под въпрос състоянието на демокрацията в страната.

Той допълни, че е гласувал, защото вярва, че хората трябва да дават личен пример и да поемат отговорност.

Божидар Божанов гласува във Френската езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ в София.

„Гласувах за истината, защото лъжата носи разделение, а истината е единственото, което може да обедини нацията“, заяви той.

Божанов посочи, че е подкрепил сигурния и неотклонен европейски път на България, както и страната да бъде силна, просперираща и сигурна в несигурната международна обстановка.

Ивайло Мирчев гласува с машина в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“.

„Гласувах за президент, който не се притеснява да постави България на първо място, за президент, който не се снишава, за президент, който не изпълнява волята на диктатори“, заяви той.

Мирчев отправи критики към кампанията, като я определи като изпълнена с лъжи и от хора, които искат да управляват страната чрез разделение. Той призова гражданите да гласуват, като напомни, че избират президент за следващите пет години. По думите му България има нужда от държавен глава, който гледа към Европа.

Мирчев съобщи още, че през последните часове има много сигнали за купуване на гласове.