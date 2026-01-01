Георги Кандев гласува за президент и вицепрезидент с машина.

"Гласувахме за истинска България. За една нова, силна България в Европа. България на бъдещето. България на нашите деца", каза той. Кандев призова всички българи за излязат и да гласуват.

Той упражни правото си на глас в 17 СУ „Д. Груев“, София.

Близо 6,6 млн. души ще имат възможност да гласуват. Изборният ден започна в 7:00 часа, като избирателите могат да упражнят правото си на глас до 20:00 часа. Близо 6,6 милиона българи имат право на глас.

На втория тур на президентските избори един срещу друг се изправят кандидатпрезидентските двойки Андрей Гюров – Георги Кандев и Илияна Йотова – Кирил Вълчев.