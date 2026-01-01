Необичаен инцидент е възникнал в изборна секция в село Еленово, община Нова Загора, където избирател скъсал разписката, отпечатана от машината за гласуване, и я хвърлил на земята.

След намесата на охраната и членовете на секционната избирателна комисия ситуацията била овладяна, а по-късно мъжът се върнал в секцията, за да се извини.

Избирателната активност в област Сливен към 11:00 часа е 4,81%. Това съобщи говорителят на Районната избирателна комисия (РИК) в Сливен Петър Тодоров. На първия тур на изборите по същото време активността е била 4,83%.

По общини най-висока е активността в Нова Загора – 5,41%, следвана от Сливен с 5,32%. В община Твърдица са гласували 4,58% от избирателите, а в Котел – 3,94%.

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Тодоров съобщи, че при началото на изборния ден в секция в село Трапоклово машината за гласуване не е сработила. На място е изпратен технически екип, който е отстранил проблема, след което изборният процес е продължил нормално.

Той допълни, че към момента изборният процес на територията на цялата област протича нормално и всички машини за гласуване работят. На няколко места е имало временни прекъсвания на електрозахранването.

Сред сигнали, постъпили от секционните избирателни комисии, има оплаквания за неподходящи условия в помещенията – недостатъчно отопление или осветление. По думите на Стефанов се предприемат мерки за отстраняване на проблемите.