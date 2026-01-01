Гласуването на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент за сънародниците ни зад граница на територията на Европа започна в 6:00 ч. българско време. Последни отвориха избирателните секции в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Исландия, Ирландия и Португалия, както и тези на територията на Канарските острови – в 9:00 ч. българско време, съобщиха от Министерство на външните работи (МВнР).

Най-голям брой избирателни секции са разкрити в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия – 82, Турция – 78, Германия - 70, Испания – 67. Информация за техните адреси е публикувана на сайта на МВнР в рубриката „Избори за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври 2026 г.“: https://www.mfa.bg/bg/izbori-2026.

Българските граждани могат да гласуват и в държави, в които България няма дипломатически и консулски представителства, сред които Исландия, Малта и Люксембург.

МВнР и дипломатическите и консулските представителства на България създадоха необходимата организация всички избирателни секции в Европа да бъдат осигурени за провеждането на изборния ден, който до момента протича безпроблемно, отбелязват от министерството.

По-рано днес говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова съобщи, че няма неотворени секции за гласуване в страната. Право на глас имат общо 6 млн. и 590 хиляди български граждани.