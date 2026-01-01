Депутатът и партиен лидер Асен Василев гласува на втория тур на за изборите за президент и вицепрезидент в Дневния център за стари хора в Хасково. Там се намира избирателна секция №28.

„Днес е важно да изберем истината пред лъжата“, заяви той пред журналисти.

Василев призова българските граждани да направят внимателна преценка, като постави въпроса за последиците от войната в Украйна и разпространението на наркотиците сред младите хора у нас. Той заяви, че е „крайно време да проветрим президентството“, и отправи критики към един от кандидатите, като посочи, че след два мандата в Европейския парламент и достигането на пенсионна възраст е време да се оттегли.

Ниската избирателна активност Василев определи като „изключително голям вот на недоверие“ към икономическата политика на настоящото правителство.

Той коментира и забавянето на представянето на държавния бюджет, като заяви, че срокът за това е изтекъл предишния ден. Според него документът е бил укрит заради притеснителни параметри, сред които очаквани над 2 млрд. евро допълнителни приходи от данъци и едва 50 млн. евро по-малко разходи.

Василев оспори и твърденията, че бюджетът не е бил представен заради преговори с Европейската комисия относно социалните разходи. По думите му позицията на Комисията е била, че националният бюджет се изготвя от правителството на съответната държава, а не от европейската институция.

„Крайно време е да сложим край на лъжите и да гласуваме за президент, който ще бъде истински коректив“, заяви Василев. Той допълни, че държавният глава трябва да се противопоставя на решения, които според него ощетяват гражданите или противоречат на Конституцията.