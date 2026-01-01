Министър-председателят Румен Радев гласува с машина на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент в Професионална гимназия по транспорт „Макгахан“ в София.

"Въпреки лошото време, хората продължават да идват. Не съм се забавил. Виждате какво е движението в София, надявам се, че голяма част от хората ще дойдат да гласуват", каза той. Радев припомни, че до края на изборния ден има още 8 часа.

"Гласувах президентската институция да бъде стожер на държавност, на обществената воля за справедливост. Гласувах президентската институция да бъде изразител на гласа на българските граждани", обясни премиерът. Той заяви, че е гласувал президентската институция да продължава да чертае европейския път на България с "опит, знания и убеденост".

"Вие видяхте ли какво стана на първи и втори тур", запита той журналисти. По думите му кампанията е била "недостойна, компроматна и кална".

"Да не бъдем толерантни към партии, сайтове и политици, които бълват компромати. Така не може да има политически диалог. Така не може кандидатите да изложат своите виждания", каза той.

Премиерът каза, че бюджетът ще бъде внесен "тези дни". "Полагаме огромни усилия да спасим публичните финанси, за да опрвим поразиите на Асен Василев, повярвайте ми, не е лесно", обясни Радев.