Избирателната активност за страната към 11 часа днес е 6,11%, обяви говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова на брифинг на комисията.

До този час правото си на глас са упражнили 405 270 избиратели. Най-ниска е активността в област Кърджали – 3,56%, а най-висока – във Видин, където достига 8,7%.

За сравнение, на първия тур към същия час избирателната активност е била 5,8%, като са гласували 300 850 души. Тогава отново най-висока е била активността във Видин – 8,12%, а най-ниска в Кърджали – 2,56%.

Към момента в ЦИК са постъпили 16 сигнала. Най-голяма част от тях са свързани с нарушения на тайната на вота и предизборна агитация в изборния ден в социалните мрежи Facebook, Instagram и Viber.

Машинното гласуване е преустановено в 11 секции

Към 12 часа машинното гласуване е преустановено в общо 14 избирателни секции в страната заради проблеми с устройствата. В 11 от тях избирателите са преминали към гласуване с хартиени бюлетини. В останалите три секции машинното гласуване продължава, тъй като там има по две машини и втората работи.

Засегнатите секции са в областите Благоевград, Бургас, Добрич, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Русе, София-област, Търговище, Шумен и Ямбол.

Сред причините за проблемите са невъзможност на някои устройства да стартират в началото на изборния ден, неизправности в четците за карти, както и повреди в екрани и принтери. По информация на ЦИК проблем с принтер е установен при една машина в страната.

Проблеми с електрозахранването в Костинброд

Балова съобщи и за сигнал за прекъсване на електрозахранването на територията на цялата община Костинброд в Софийска област. Работи се по осигуряване на генератори, а в района са изпратени допълнителни батерии, за да продължи машинното гласуване.

По думите ѝ към момента няма данни за други населени места в общината без ток. В Сливница електрозахранването е било възстановено и изборният процес е продължил нормално. Проблеми са били отстранени и в други населени места.

От ЦИК увериха, че към момента машинното гласуване продължава без допълнителни затруднения извън посочените случаи.