Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви каква е избирателната активност към 16:00 часа на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент.

Избирателната активност към 16:00 ч. за страната и чужбина е 19,33% при гласували 1 282 848 избирателя, съобщи по време на брифинг говорителят на ЦИК Стоянка Балова.

Най-високата избирателна активност е в 23-ти МИР-София - 29,21%, а най-ниска е в Кърджали - 9,84%.

В сравнение с първи тур избирателната активност към 16:00 часа е била 15,95%, което е близо 3,5 пункта нагоре.

„Към момента в ЦИК са постъпили 56 сигнала - от тях най-много са за предизборна агитация и социологически проучвания в изборния ден. Към 16:00 часа машинното гласуване е преустановено в 21 избирателни секции в страната, в 13 от тях е преминато към хартиено гласуване, а в 8 е преминало към втората машина“, каза още Балова.

Има подаден сигнал от РИК – Шумен за председател на СИК, в когото са намерени разписки за машинно гласуване. Към момента се извършва проверка. Очаква се на място да пристигнат полицията и прокуратурата.

В тридневен срок след изборния ден ЦИК ще обяви окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент.

По повод съобщения в медиите за други нарушения, включително анулиран глас на 25-годишен мъж заради сканиране на QR код от разписка и намеса на председател на секционна комисия в машинното гласуване, от ЦИК заявиха, че не са получавали официални сигнали по тези случаи. ЦИК е научила за тях от медиите и предполага, че сигналите са подадени до съответните районни избирателни комисии.

От ЦИК съобщиха още, че към момента няма информация за прекъснато електрозахранване в страната. Проблемът в Костенец е бил отстранен около час след предходния брифинг. В секциите, в които е имало затруднения, са осигурени допълнителни батерии и генератори.

Няма постъпили сигнали за нарушения в секциите в чужбина. В Нова Зеландия и в две секции в САЩ, където машините не са пристигнали навреме, е осигурена възможност за гласуване с хартиени бюлетини.

Относно публикувани в YouTube резултати от изборите от ЦИК напомниха, че огласяването на социологически проучвания за изборите е забранено от 24 часа преди изборния ден до обявяването на резултатите от гласуването.