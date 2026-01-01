Ирландската лекоатлетка Кийра Маджиън почина на 34-годишна възраст, съобщиха от пресслужбата на Диамантената лига.

„Опустошителна загуба за спортната общност. Благодарим ти за спомените, които ни подари по време на нашите турнири, както и за безбройните други незабравими моменти“, се казва в съобщението.

През юли 2025 г. стана ясно, че на спортистката е била диагностицирана онкологично заболяване.

През 2024 г. ирландката стана европейска шампионка в бягането на 1500 метра. В актива си тя има още сребърен (2022) и бронзов (2016) медал от европейски първенства в същата дисциплина. Маджиън участва и на Олимпийските игри през 2016 и 2020 г.