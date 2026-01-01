Парагвайският президент Педро Алиана, назначен преди три дни, поиска всички министри да си подадат оставката заради банковата криза, разтърсила страната му и оставила милиони хора без достъп до сметките си, предаде Франс прес.

"Целта ми е да укрепя координацията с правителството и да осигуря по-ефективно управление", написа Алиана в Екс и добави, че всички институции ще продължат да работят напълно нормално.

В петък парагвайският Сенат единодушно гласува импийчмънт на предишния президент Сантяго Пеня, след като по-рано това направиха депутатите и в долната камара, въпреки че самият Пеня сам си подаде оставката ден по-рано.

След обявяването на импийчмънта парагвайската прокуратура издаде заповед за арест на Пеня и бившия управител на централната банка Карлос Карвальо, който е негово назначение.

До кризата се стигна след краха на една от най-големите банки в Парагвай, "Уено", която имаше връзки с Пеня. Сривът предизвика огромен финансов и политически трус, след като милиони вложители останаха без достъп до парите си.