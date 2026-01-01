Големите намаления покрай Черния петък крият риск от онлайн измами. От Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) предупреждават за зачестилата опасност от фалшиви онлайн магазини и примамливи оферти, чрез които киберпрестъпници се опитват да откраднат пари и лични данни.

Една от основните уловки са нереалистично високите отстъпки, достигащи до 95%. Зад тях могат да стоят измамници, които използват изкуствен интелект, за да създават сайтове, почти неразличими от тези на утвърдени търговци.

Фалшивите страници често копират логото, цветовете и дизайна на популярни онлайн магазини, а интернет адресите им се различават от оригиналните само по няколко символа.

От ГДБОП посочват няколко признака, по които потребителите могат да разпознаят потенциална измама:

► Необичайно големи намаления от 80 до 95%.

► Таймери с обратно броене и съобщения като „последна бройка“, които създават усещане за спешност.

► Интернет адреси, наподобяващи тези на известни търговски вериги.

► Реклами в социалните мрежи, които препращат към съмнителни сайтове.

► Искания за предварително плащане по непознати банкови сметки.

Киберекспертите съветват потребителите да проверяват внимателно адреса на сайта, от който пазаруват, както и надеждността на търговеца. Препоръчително е да се сравняват цените в различни магазини и да се преглеждат отзивите на други купувачи.

От ГДБОП предупреждават още да не се отварят подозрителни линкове, получени чрез реклами, имейли или съобщения, както и да не се предоставят банкови данни и кодове за потвърждение в непроверени сайтове.

Особено внимание трябва да се обръща на офертите, които притискат клиентите да направят покупка незабавно. Съобщения от типа „Само днес“ или „Купете сега“ могат да бъдат използвани от измамници, за да подтикнат потребителите към прибързани решения.

При съмнение за извършена онлайн измама потърпевшите трябва незабавно да се свържат с обслужващата ги банка и да подадат сигнал в полицията.

От ГДБОП призовават за повишено внимание по време на сезонните разпродажби, когато големият интерес към намаленията създава допълнителни възможности за киберизмами.