Директната въздушна връзка между София и Ереван е възстановена след повече от година прекъсване.

Пътниците от първия възстановен директен полет пристигнаха на летище „Звартноц“ на 7 ноември.

Възстановяването на линията създава нови възможности за развитие на двустранните отношения между България и Армения, включително в сферите на бизнеса, културата, академичния обмен и туризма. Това заявиха заместник-министрите на външните работи на двете страни Иванка Ташева и Вахан Костанян по време на официалната церемония в Ереван, цитирани от Министерството на външните работи.

На събитието присъстваха още председателят на Комитета по туризма на Армения Анушик Аветян, българският посланик в Ереван Никола Николов, ръководителят на Делегацията на ЕС в страната Василис Марагос и представители на държавните институции и дипломатическите мисии.

Българската авиокомпания GullivAir започна да изпълнява редовни полети между двете столици на 7 ноември 2026 г., като те ще се осъществяват два пъти седмично – всеки четвъртък и събота.