Върховният административен съд задължи НЗОК да плати биомаркерната диагностика на пациенти с онкологични заболявания.

„От тези изследвания пряко зависят здравето и животът на хората с онкологични заболявания. Без тях не може да бъде назначено правилно лечение”, обясни в ефира на „Твоят ден” адвокат Силвия Величкова. Ако Здравната каса и Българският лекарски съюз изпълнят решението на съда, това означава, че вече биомаркерната диагностика ще бъде безплатна за хората с рак, посочи тя.

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„Голямото значение на това дело е, че ВАС окончателно каза, че няма правно основание НЗОК да отказва такова плащане. Напротив - тя ще бъде длъжна да осигури и да заплати биомаркерната диагностика за пациентите с онкологични заболявания”, посочи адвокат Величкова.

Тя коментира, че причината да се заведе делото е бил именно отказът на НЗОК по конкретен договор с конкретно лечебно заведение да плати дейност, която вече е извършена за пациенти с онкологични заболявания.

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„Това, което очакваме след решението, е да се сключат повече договори от повече лечебни заведения, за да може този вид изследване да стане достъпно за пациентите. Според мотивите на съда няма правно основание Касата да откаже сключване на нови такива договори с изпълнители, както и да откаже плащане по тях”, каза още юристът.

Величкова допълни, че е подаден и сигнал до Комисията за защита от дискриминация от името на пациенти, които сами са платили тези изследвания.