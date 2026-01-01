Пациенти внесоха сигнал в Комисията за защита от дискриминация срещу Българския лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса, съобщиха представители на Сдружението за развитие на българското здравеопазване. Сигналът е заради отказа на двете институции да включат в Националния рамков договор процедура за финансиране на биомаркерната диагностика, обясни Боряна Ботева, председател на сдружението.

Биомаркерната диагностика показва дали даден тумор ще се повлияе от определено лечение, обясни Ботева. Към момента НЗОК заплаща биомаркерна диагностика само за рак на гърдата, допълни Ботева на пресконференция в националния пресклуб на БТА. По думите ѝ НЗОК заплаща за над 40 лекарства за прицелна терапия, но не заплаща ключа, с който лекарите да разберат дали определено лечение ще бъде ефективно.

Касата изразходва над един млрд. евро годишно за лекарства в онкологията, но не заплаща 0,2% от бюджета си за биомаркерна диагностика, добави Ботева. Според нея, ако НЗОК заплати за тази диагностика, средствата за лечение биха били по-малко. В момента се налага пациентите сами да заплащат биомаркерната диагностика, чиято цена може да достигне до 2500 евро. По думите на Ботева България е единствената страна в ЕС, в която биомаркерните изследвания не се заплащат с публични средства.

Конституцията ни гарантира право на равен достъп до здравни услуги, а бездействието на БЛС и НЗОК, и техният отказ да създадат съдържание на амбулаторна процедура, по която може да се заплаща биомаркерната диагностика, лишава група лица с онкологични заболявания от достъп до нужните им медицински изследвания, каза адв. Силвия Величкова, член на сдружението. По думите ѝ това е неравно третиране и дискриминационно отношение. Спестяването на средства не може да е мотив за ограничаване на достъп до медицинска помощ, каза още адв. Величкова.

„България е единствената страна в целия Европейски съюз, в която този вид изследване не се заплаща с публични средства. За съжаление, сме и първи по смъртност“, отбеляза Величкова по-късно и в ефира на NOVA News.

БТА

За да се предпише дадено лекарство, в изискванията на Касата задължително е посочено кой биомаркер трябва да е наличен, за да можем да предложим лечението на пациента, каза д-р Марчела Колева, специалист по "Медицинска онкология" и "Вътрешни болести" в Многопрофилна болница за активно лечение "Св. София”. В същото време обаче отговорните институции не заплащат биомаркери, допълни тя. По думите ѝ пациентите няма да останат без терапия, но тя няма да отговаря напълно на нуждите на болния.

Пациентите, платили сами биомаркерната си диагонстика, да изпратят документите си до сдружението, като това няма да им струва нищо, призова Ангелина Бонева Кхан, заместник-председател на сдружението.

В Закона на бюджета на НЗОК за 2026 г. бяха предвидени средства за биомаркерна диагностика, но на второ четене беше прието изменение, с което средствата за диагностика бяха преместени от перото за медицински дейности в перото за медицински изделия.