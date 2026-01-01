„Токът и отоплението не са привилегия, а необходимост. Не може през XXI век българските семейства да се чудят дали утре ще имат топъл дом, работещ хладилник и електричество. Държавата и дружествата, които предоставят тези услуги, дължат на хората сигурност, качество и отговорност, а не поредното оправдание“. Това посочиха от „Възраждане“ в съобщение, разпространено от пресцентъра на формацията.

От „Възраждане“ посочиха още, че хиляди семейства са оставени без отопление и сигурно електрозахранване. За пореден път българските граждани се оказват заложници на неработеща инфраструктура, безотговорно управление и институции, които не успяват да гарантират дори най-основните условия за нормален живот – ток и отопление, добавиха от формацията.

Терзиев поиска СОС да поеме отговорност за бъдещето на „Топлофикация София“



От формацията дадоха пример с авариите на „Топлофикация“ в София, които оставят хиляди домакинства без топла вода и парно, както и семействата във вилната зона „Рамануша“ край Сливен, които живеят с чести прекъсвания на електрозахранването, опасно ниско напрежение и повредени домакински уреди. Това не са просто аварии и неудобства. Това са семейства, които не могат да отопляват домовете си, родители, които се тревожат за децата си, възрастни хора, болни и граждани, които плащат редовно сметките си, но не получават услугата, за която плащат, се посочва в съобщението.



От „Възраждане“ посочиха още, че вместо да бъде предоставен работещ план за „Топлофикация София“, чиито задължения надхвърлят 1,3 млрд. евро, се предлага концесията като неизбежно решение. В официална позиция “Възраждане“ – София категорично се противопоставя на този подход. Не може едно общинско дружество да бъде доведено до тежко финансово и техническо състояние, а след това проблемите му да се използват като аргумент за прехвърляне на управлението му в частни ръце, пише в съобщението.



Припомняме, че миналата седмица кметът на София Васил Терзиев, председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров и общински съветници обсъдиха състоянието на „Топлофикация София“ по време на заседание на СОС в опит за намиране на изход от ситуацията с топлата вода и парното, в която се намират хиляди столичани поради аварии на топлопреносната мрежа.