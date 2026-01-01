Министерството на външните работи и Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) подписаха днес меморандум за сътрудничество. Той е за три години и предвижда стажове за студентите, участие на дипломати в обучението и съвместни инициативи. Документа подписаха външният министър Велислава Петрова и ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров.

Петрова припомни, че наскоро е била в университета за 50-годишнината на катедра „Международни отношения“. „Видях много млади хора, които носят България в сърцето си и имат желание да работят за нея. Нашата институция им дава възможност да направят именно това, ако изберат да станат част от дипломатическата служба“, каза тя.

Министерство на външните работи

Според министъра меморандумът ще направи сътрудничеството между двете институции по-конкретно. „Надявам се, че така ще можем по-активно да привличаме младите хора, които искат да работят за страната си, и да им предоставим възможност да намерят своя професионален път“, заяви Петрова.

„Този меморандум ще даде възможност на нашите студенти да получат още повече знания от професионалистите в Министерството на външните работи и ще отвори пътя към по-добро професионално развитие“, каза проф. Димитров.