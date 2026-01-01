Окръжният съд в Кюстендил потвърди определение на Районния съд в града, с което на обвиняем за изнасилване при условията на опасен рецидив и за причиняване на лека телесна повреда в условията на домашно насилие е наложен постоянен арест. Това съобщиха от съда в Кюстендил.

Тричленен състав е оставил без уважение искането на обвиняемия К. Г. и неговия защитник за отмяна на мярката. Съдът е приел, че събраните до момента доказателства, включително свидетелски показания и протокол за освидетелстване на пострадалата, обосновават предположението, че обвиняемият е извършил деянията, за които е привлечен към наказателна отговорност.

Припомняме, че обвиняемият за причиняване на телесна повреда и изнасилване на 18-годишна жена беше задържан в края на миналия месец по обвинения за причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие и за съвкупление чрез принуда със сила, извършено при условията на опасен рецидив.

В съдебния акт се посочва, че не са налице данни за реална опасност обвиняемият да се укрие, тъй като има установена самоличност и постоянен адрес. Според магистратите обаче съществува реална опасност той да извърши друго престъпление. Като мотив за това съдът посочва характера на повдигнатото обвинение, както и данните от свидетелството за съдимост, според които деянието е извършено при условията на рецидив.

Определението на Окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.