Арон Орбан, братът на бившия унгарски премиер Виктор Орбан, е бил задържан по подозрение в трафик на хора, както твърдят местните медии, заяви днес настоящият министър-председател на страната Петер Мадяр, цитиран от националната новинарска агенция МТИ.

Мадяр заяви на профила си във Facebook, че Националната служба за възстановяване и защита на активи и Националното бюро за разследване продължават разследването.

Националната служба за възстановяване и защита на активи съобщи днес, че няколко души са задържани за трафик на хора в Будапеща и прилежащия му Пещенски комитат. Като част от операцията в тях са извършени арести и обиски.

Служителите на двете служби са извършили разследвания едновременно и съвместно по две текущи наказателни производства. Очаква се по-късно днес да бъдат представени подробности за престъпленията и разследванията.

На 24 април Централната главна следствена прокуратура съобщи пред МТИ, че е разпоредила задържането за срок от един месец на двама заподозрени по дело, свързано с агенции за временна заетост. Решението е постановено от Централния районен съд в Буда. Според разследващите заподозрените са обещали безпроблемно уреждане на разрешения за пребиваване с цел работа, „позовавайки се на доверителните си отношения с влиятелни длъжностни лица“, след което са си поделили сумата от 17 000 евро, получена като аванс от бизнесмен за тази цел.

От прокуратурата заявиха, че са разпитали четирима души като заподозрени за търговия с влияние и други нарушения, като двама са задържани. Съобщава се, че съдът е уважил искане за арест на заподозрените, като се е аргументирал с това, че съществува опасност те да избягат, да се укрият или да възпрепятстват събирането на доказателства.

Лидерът на опозиционната партия ФИДЕС Виктор Орбан заяви във „Фейсбук“, че той всъщност е истинската цел на операцията и че неговият брат „е просто средство за постигане на цел“.

Орбан заяви, че правителството днес трябва да отговаря на въпроси пред парламентарната комисия за национална сигурност, свързани с публикуването на досиетата на тайните служби от годините на социализма.

„Уреждането на сметки се използва за отвличане на вниманието“, заяви Орган. „Случващото се в Унгария не е отчетност, а уреждане на сметки. Когато нещо е неудобно на правителството, на място пристъпва Държавна сигурност“, заяви той, визирайки секретната полиция от комунистическия режим. „Целта на тази мръсна игра е да елиминира политически противник и да се изгради еднопартийна система“, заяви Орбан. „Аз съм целта, а брат ми е просто средство за постигането ѝ“, допълни бившият премиер.

След това Мадяр заяви в социалните мрежи, че Орбан „е потвърдил, че брат му Арон е задържан от властите".

„По характерния си начин бившият премиер незабавно посочи с пръст другите и какъвто е храбър уличен бияч, веднага влезе в ролята на жертва“, заяви Мадяр. „Каквото повикало, такова се обадило“, допълни премиерът.