Будапеща изгони десет руски дипломати, “ангажирани с дейности в Унгария, които са неприемливи за дипломати, съгласно Виенската конвенция”, заяви днес в изявление министърката на външните работи Анита Орбан, цитирана от Ройтерс.

Решението на Будапеща да експулсира 10 руски дипломати е сериозен сигнал за промяна в отношенията между Унгария и Русия. Унгарските власти не уточниха какви конкретни действия са извършвали дипломатите, като посочиха само, че са били ангажирани с дейности, несъвместими с дипломатическия им статут.

Ходът идва на фона на промяна във външната политика на Унгария след края на управлението на Виктор Орбан. При Орбан Будапеща поддържаше тесни отношения с Москва и често заемаше по-различна позиция от останалите държави в ЕС по отношение на санкциите срещу Русия и подкрепата за Украйна.

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Експулсирането на дипломатите обаче не означава прекъсване на дипломатическите отношения. Унгарското правителство заяви, че възнамерява да запази диалога с Москва, но настоява той да се води при взаимно уважение и спазване на международните правила.

Решението идва и на фона на засилените европейски опасения за използването на руски дипломатически мисии за разузнавателна дейност.