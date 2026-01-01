/ БТА

Новото правителство на Унгария обяви Русия за „заплаха“, с което се разграничи от проруската външна политика на страната, провеждана от дългогодишния бивш министър-председател Виктор Орбан.

Тази класификация фигурира в документ, определящ насоките за унгарската делегация на Общото събрание на ООН през септември, който беше подписан от наследника на Орбан, Петер Мадяр, и публикуван в официалния вестник на страната късно вчера.

„Унгария осъжда руската военна агресия и напълно подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на нейните международно признати граници“, се посочва в документа. В него също така се подчертава, че Унгария признава правото на източния си съсед на самоотбрана.

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„Поведението на Русия представлява заплаха за Унгария, Европа и световния ред“, продължават насоките. Будапеща подкрепя всички усилия, които биха довели до преговори за „траен мир и дългосрочни гаранции за сигурност“ за Украйна.

През 16-те години на управление на Орбан Унгария отслаби или възпрепятства санкциите на ЕС срещу Русия и проведе клеветнически кампании срещу Украйна, която от февруари 2022 г. се защитава срещу мащабна руска инвазия. Позицията на страната беше обект на постоянна критика от страна на Европейския съюз.

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БГНЕС
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