Бъдещият премиер на Унгария Петер Мадяр обяви, че знамето на Европейския съюз ще бъде върнато на фасадата на парламента, предаде унгарската агенция МТИ.

То ще бъде издигнато редом с унгарското и секлерското знаме (знамето на унгарската етническа общност, населяваща главно румънската историческо-географска област Трансилвания - бел. ред.) по време на учредителното заседание на новия парламент, написа Мадяр в социалните мрежи.

Президентът Тамаш Шуйок насрочи първото заседание на парламента за 9 май.

През януари 2012 г. ръководството на парламента в Будапеща, под влиянието на тогавашното управляващо мнозинство около Виктор Орбан и партията „Фидес“, решава да премахне знамето на ЕС от фасадата на парламента. Формално мотивът е, че то не е задължително по унгарското законодателство. Решението следва и символичен инцидент – депутат протестно сваля знамето и го хвърля през прозорец.

Този акт се възприема извън Унгария като политически сигнал, а не просто административна промяна. Премахването му от парламента в Будапеща е възприето като демонстративно „охлаждане“ на принадлежността към ЕС.