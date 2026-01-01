40-годишен мъж скочи от 5-ия етаж на блок в столичния квартал „Младост 3“, след като намушкал многократно детето си. Това каза за DarikNews.bg говорителят на Спешна помощ в София Катя Сунгарска.

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В часовия интервал между 11:17 и 11:24 часа в МВР са постъпили четири почти идентични сигнала. „Първият сигнал е за мъж, който е скочил от петия етаж и кърви. В 11:24 часа се подава втори сигнал за въпросния мъж, който вече потвърждава, че не притежава жизнени функции. В интервала между тези два сигнала - постъпва сигнал от жена, която посочва две имена на дете, че е в гърч и има прободна рана. Малко по-късно, отново в 11:24, потвърждава, че детето е с прободни рани, но не знае от кого са извършени“, каза директорът на СДВР гл. комисар Николай Пелтеков на специален брифинг.

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Към момента е установено, че жилището, от което е скочил бащата, е двустайно и в него живеят баща, 6-годишното дете и родителите на мъжа. „Преди инцидента в жилището са били бабата, бащата и детето. Бабата излиза от апартамента и отива до търговски обект за покупки. След като се връща, установява внучето си в състоянието, в което посочва в подадените от нея сигнали“, разяснява той.

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Комисар Николай Пелтеков уточни, че в 11:17 часа - преди да бъде подаден първият сигнал, бащата е направил опит да се свърже със 112, но няма проведен разговор. Пелтеков допълни, че през 2023 г. служители на Седмо районно управление са реагирали на сигнал, че мъжът буйства. „През 2023 година колеги са реагирали на сигнал, че бащата е буйствал, след което е транспортиран и настанен в Център за психично здраве в София. За бащата се знае, че страда от психическо разстройство в резултат на употреба на медикаменти и алкохол, за което от 2023 до настоящия момент приема лекарства, изписани от личен лекар“, допълва Пелтеков.

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От СДВР съобщиха още, че майката на детето е напуснала семейството преди около три години и не живее на адреса. Предстои полицията да разговаря и с нея. Пелтеков подчерта, че предвид трагичната ситуация разпитът трябва да бъде проведен по начин, съобразен със състоянието ѝ. „От първоначалните данни е известно, че семейството е било добро и не са имали никакви проблеми. Не е имало признаци, че в семейството може да се случи нещо. Днес сутринта бабата е позвъняла сутринта на учителката на детето и е казала, че няма да посети детската градина по лични причини“, коментира още комисарят.

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Официално установените към момента свидетели са двама съседи, подали сигнали за мъжа, и бабата на детето.

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„Няма признаци в жилището да е имало външно лице и няма признаци някой друг да се е намесил по отношение на случилото се“, заяви Пелтеков.

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Той подчерта, че това са първоначални данни, събрани в първите часове след инцидента.

Действията по разследването продължават, като предстои да бъдат събрани и проверени всички доказателства за обстоятелствата около смъртта на бащата и детето.